Rossi: “No veo que sea tan malo correr para el equipo Petronas”

El campeón italiano acaba su actual contrato con Yamaha a final de 2020, por lo que está a la espera de decidir si renueva su contrato o decide poner fin a una carrera de 25 años en el Mundial.

Rossi ha hablado extensamente, en los últimos meses, sobre su futuro dejando claro que quiere seguir, pero que para ello necesita sentirse competitivo en la pista. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, Rossi insiste en su idea.

“Me gustaría tener un poco más de tiempo para tomar la decisión, pero desafortunadamente, hoy en día todo se decide a principio de año en MotoGP. Voy a necesitar entender la situación. Hablaré con Lin (Jarvis) y Yamaha para saber qué piensan”, explica el italiano.

“Debo ser realista, me gustaría seguir, pero para ello debo ser más competitivo que el año pasado, de lo contrario es mejor no hacerlo. Y no pasa nada”, asegura.

El italiano da por hecho que Yamaha asumirá la decisión que tome.

“Estoy agradecido a Yamaha por el trato que me han dispensado, para un piloto es todo un honor y un lujo decidir cuándo parar. Por lo general te dejan a contrapié”, dice.

Pero lo cierto es que para el equipo japonés se presenta un escenario complicado. Además de Rossi, a final de 2020 acaban contrato Maverick Viñales, en la formación oficial, y Fabio Quartararo, en el equipo satélite Petronas, dos de los pilotos en mejor forma en la parte final de la pasada temporada.

El francés aspira a dar el salto al box oficial pese a que, sobre el papel, en el equipo satélite contará con el mismo material.

“No veo que haya tanta diferencia de estar en un equipo u otro”, valora Rossi. “A mi me gustaría quedarme donde estoy, pero como se dice somos tres pilotos para dos puestos, aunque no veo que sea tan malo correr con Petronas”, lo que se puede entender como una recomendación a Quartararo.

De cualquier modo, Rossi no quiere adelantar acontecimientos, ya que cualquier cosa puede suceder cuando se abra el mercado.

“Tal vez Viñales se vaya, o Quartararo cambie de idea, quién sabe lo que piensan”.

En la entrevista, Valentino también habla de la posibilidad de que Jorge Lorenzo llegue a Yamaha como piloto probador, tal y como adelantó Motorsport.com.

“Sería una buena idea hacerle una oferta”, encaja Valentino. “Pero hay que entender si Jorge quiere ser piloto de test. Si está motivado, aunque no quiera la presión de correr 20 carreras al año, si aún le gusta pilotar, te diría que sí. Yo creo que si se sube a la Yamaha puede ser rápido”.

En el capítulo de deseos para 2020, Valentino pide más velocidad a su moto.

“Me gustaría una M1 que vaya 10 km/h más rápido en las rectas, como Honda y Ducati. Pero sé que será difícil”.

Mientras, ‘il dottore’ se compromete a darlo todo, una vez más.

“En 2020 voy a dar mi máximo, asumiendo mis compromisos, preparándome lo mejor que pueda y tratando de ser competitivo. Me gustaría poder hacer buenas carreras y luchar por acabar entre los tres primeros del campeonato”.

