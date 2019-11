Rossi: "Me encantaría tener a Lorenzo de probador en Yamaha"

Cheste.- Jorge Lorenzo anunciaba este jueves por sorpresa su retirada como piloto en activo de MotoGP. El balear confirmaba su adiós inmediato a la competición, pero no desvelaba sus planes de futuro.

A sus 32 años, el piloto de Palma se va cuando aún le restaba un año de contrato con el Repsol Honda consciente de que la posibilidad de ganar con la marca del ala dorada se había convertido en una quimera.

Si el #99 decidiera emular a otros ilustres retirados como Dani Pedrosa y Casey Stoner y quisiera seguir ligado a alguna marca como probador, por edad y condición física se convertiría en una opción altamente atractiva. Yamaha, que se acaba de quedar sin piloto para su equipo de pruebas tras el no de Jonas Folger y Johann Zarco, sin duda le recibiría con los brazos abiertos tras ganar con ellos tres títulos de MotoGP.

Aunque cuando Lorenzo salió de Yamaha en 2016 su relación con Valentino Rossi no pasaba por el mejor momento, el italiano no dudó en alabar la trayectoria del mallorquín en el día que comunicó su retirada e incluso le abrió las puertas del equipo de pruebas.

"Tuve muchos buenos momentos con Lorenzo, pero también malos", recuerda Rossi. "Nuestra relación tuvo altibajos. Fue un gran compañero y una motivación. Es una lástima, porque perdemos un gran piloto. Si se volviese a subir a la M1 iría fuerte. El problema es que quiere mucho dinero y para Yamaha es un poco difícil (risas). Me encantaría tener a Lorenzo como probador porque es un piloto muy rápido y podría ayudarnos".

A pesar de los roces en el pasado, al de Tavullia le habría gustado estar presente en la rueda de prensa que convocó el español, pero no le fue posible ir.

"Me enteré de la rueda de prensa, pero tenía cosas que hacer. Luego vi por televisión que los otros pilotos habían estado casi todos. No sé si había una invitación o algo, pero no sabía nada. Por eso no estuve allí", remacha el #46.

