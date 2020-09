Llegados al ecuador de la temporada 2020 de MotoGP, la diferencia en la clasificación general entre los 10 primeros es de apenas 27 puntos, con los cuatro primeros separados por solo cuatro puntos.

Valentino Rossi ocupa el noveno lugar, después de abandonar en el Gran Premio de Emilia Romagna por una caída en la segunda vuelta. El italiano reemprendió la marcha pero finalmente se retiró, ya que no esperaba un gran resultado y dijo que no tenía mucho agarre ni era muy competitivo.

Después de la carrera, le preguntaron cómo afecta esa caída a sus aspiraciones al título.

"Perdí algunos puntos, pero no cambia demasiado. Hay muchos pilotos en muy poca diferencia. Además, todavía queda campeonato y está abierto”, contestó Rossi.

“Cualquier cosa puede pasar. Pero tenemos que ser más fuertes, ir más rápido, y este fin de semana intentamos algo para mejorar. Al final, no me sentía muy bien con la moto porque no tenía mucho agarre”.

“No sé qué habría pasado, porque me caí después de una vuelta y media porque cometí un error en la curva 4”.

“Pero no era muy competitivo, no lo suficientemente competitivo como para luchar por el campeonato. Necesitamos ser más rápidos".

Profundizando en sus problemas de agarre, el #46 dijo que creyó que Yamaha había dado un paso adelante el sábado en este aspecto, pero esa sensación se esfumó durante el warm up del domingo.

“Necesitamos intentar mejorar el agarre en aceleración, el agarre trasero en ese momento, porque no es nuestro punto fuerte”, dijo Rossi cuando Motorsport.com le preguntó en qué estuvieron trabajando durante el fin de semana.

“Probamos algunas cosas diferentes y parece que el sábado no estaba tan mal, pero desde el domingo por la mañana me costó un poco más, especialmente derrapando y de degradación”.

"En la carrera duré solo una vuelta y media, así que no sé exactamente mi potencial. Pero la semana pasada me sentí más competitivo”.

