Maverick Viñales logró espantar sus fantasmas y reencontrarse con la victoria en el GP de Emilia Romagna del pasado domingo. Y, solo un día después, acudió a La Resistencia, el popular programa de Movistar +.

Allí, el piloto de Yamaha mostró su cara más desenfadada y divertida, y la entrevista dio mucho juego. Comenzó revelando que no había viajado en moto, y que de hecho solo monta cuando ejerce su trabajo.

"No voy en moto. Cuando tenía 14 años iba por carretera, pero nunca más. Iba de mi pueblo al siguiente pueblo, solo", declaró Viñales, antes de pasar a revelar algo que le ocurrió a esa edad, cuando le preguntaron si nunca se había 'tirado el rollo' haciendo unos trompos por su pueblo.

"Un día lo intenté y me pegué un hostión...", comentó. Ahí despertó el interés absoluto de David Broncano, el carismático entrevistador del programa, y le tocó explicar la anécdota.

"Frenando... había una chica, quería hacerme el chulito y... salió mal".

"Ya competía, y llevaba a mi primo detrás. El tío se me cayó encima... madre mía, me pelé entero [se señala el pecho]. Y salí corriendo. Mi primo se quedó flipando. Me había dicho que la probara, estábamos justo al lado de la piscina municipal, entrando en el parking... y el tío me decía 'oye, ahora me vas a tener que pagar una moto'. Es que le rompí la moto entera, el manillar y demás...".

Aunque no dio el nombre de su primo, la siguiente pista en la conversación hace intuir que su acompañante en esa caída era Isaac Viñales, actual piloto del mundial de Supersport.

"Mi primo también va en moto, y me decía 'dale gas, dale gas', y me metí un hostión... madre mía. Lo recordaré siempre. Encima iba en chancletas y bañador. Desde ahí solo voy en moto en circuito. Cuando fui al hospital y me arrancaban la piel con las pinzas... uf, cómo quemaba".

Viñales se tira de la moto en el Red Bull Ring al quedarse sin frenos: la explicación

La entrevista continuó entre bromas y, tras un vídeo montaje de Viñales y Valentino Rossi en el papel de monos con minimotos, el presentador lamentó no tener imágenes de la caída de Maverick en Spielberg, cuando se tuvo que tirar de la moto al fallarle los frenos en la Yamaha.

Y Viñales lo explicó. "Vi mi vida pasar lentamente", comentó riéndose. "Me quedé sin frenos. Era un circuito donde se frena mucho, llevaba tres o cuatro vueltas que me iba quedando sin ellos":

"¿Que cómo me di cuenta? Porque fui a frenar y no había nada. Iba fácilmente a 280 km/h, y tuve suerte de que al principio frenó un poco. La carrera anterior me había pasado una moto por encima, y en la siguiente lo rematé".

"Me tiré, no pensé. Yo freno solo con un dedo, tengo más tacto", continuó, antes de que Broncano le interrumpiera y pasaran un par de minutos buscándole el doble sentido a la frase del dedo. "Total, que iba a frenar, y al final el freno llegaba hasta el fondo sin funcionar y dije 'me tiro'. Porque le di al freno, vi que no iba... Pensé qué parte del cuerpo iba a sufrir menos con la caída, y me tiré de espaldas. Tuve suerte de que fuera en esa curva, en otra me hubiera hecho más daño".

"Pero ese rato rodando... no te imaginas cómo quemaba, me iba revolviendo para un lado y para el otro. Y cuando vi la moto en llamas, flipaba pensando 'la que he liado", concluyó.

Sobre la clasificación del mundial, donde Viñales va segundo empatado con Quartararo y a un punto del líder Dovizioso (y tres por delante de Joan Mir), comentó: "Queda mucho todavía, mitad de campeonato. Está difícil... no hay que cometer errores".

El espectáculo continuó cuando Maverick sacó al escenario una moto (de calle) y el presentador cumplió su sueño de dar gas... aunque ninguno logró quemar rueda.

"Si gano el mundial, vuelvo con mi M1", prometió el #12 para terminar una entretenida velada.

La secuencia de la caída de Maverick Viñales en el GP de Estiria