Pol Espargaró: “Muchas cosas se pueden mejorar y Honda es consciente”

Tras marcarse unas metas tan exageradas como inalcanzables en su debut con Honda esta temporada, Pol Espargaró va comprobando y asumiendo con el paso de las carreras la dificultad de la misión que su éxito en el equipo oficial HRC solo llegará con trabajo, paciencia y acumulando una experiencia que, tras solo cinco carreras, aún no le permite competir como le gustaría.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Italia, sexta parada del curso, el catalán meditó sobre lo que más le está costando en su nueva etapa.

“Destacaría no tanto lo que me está costando, sino que es un defecto que tenemos y compartimos con otras fábricas: la falta de agarre atrás, sobre todo entrando en las curvas, algo que no nos permite ser rápidos en el centro del giro y salir acelerando inclinados, pero es algo que sufrimos la mayoría de fabricantes”, expuso.

“Clavar una vuelta perfecta es lo que más me está costando hasta ahora. Soy rápido en algunos momentos y eso es bueno porque quiere decir que llegará nuestro momento, pero me cuesta cerrar una vuelta redonda. Es normal, solo llevamos cinco carreras y casi no pudimos hacer pretemporada. Es algo que entraba en los planes. Soy competitivo y me gustaría hacer con la Honda lo que hacía con la KTM, pero es cuestión de tiempo. Llegará todo y lo hará en su momento. Por más que fuerce para que suceda, habrá caídas como las de Le Mans (en la Q2), que es lo que más rabia me da, saber que puedo y no ser capaz de demostrarlo, es lo que más me frustra”, confesó Pol.

Antes del parón del verano el calendario MotoGP presenta ahora cuatro carreras en cinco semanas.

“Tenía muchas ganas de que llegaran carreras seguidas. Lo que el año pasado no me apetecía nada, ahora lo necesito, estar rodando constantemente, no ir a casa ni evadirme, estar trabajando y aprendiendo todos los días sobre la moto. Cuantas más carreras seguidas tengamos, mejor. Si hacemos una buena podemos encadenar una racha positiva. Hay que coger puntos en el campeonato porque el plan sigue siendo acabar entre los primeros, y aún quedan muchas carreras para conseguirlo”.

Pese a que ese deseo pueda sonar a objetivo, el de Granollers no quiere volver a autopresionarse como hizo en el arranque del curso.

“No me pongo metas ni me marco objetivos más allá de cada entrenamiento y cada carrera. Hay que tener los pies en el suelo, todo cambia mucho en poco tiempo. Espero que el trabajo del test de Jerez nos haya aportado cosas extras en seco. En MotoGP todo cambia muy deprisa y en la élite hay muchos factores que influyen en el resultado. Hay muchas cosas técnicas que se pueden cambiar en la moto. Honda es consciente, están por la labor, estamos trabajando mucho juntos y en las próximas carreras podemos recibir material. Quizá la moto que tenemos ahora no tenga nada que ver con la que tengamos dentro de tres carreras”, desveló.

Por último, Pol habló sobre el regreso del campeonato a Mugello, donde no se corrió el pasado año por la pandemia, pese a que la carrera sea a puerta cerrada.

“Será extraño correr en Mugello sin público. Lo único bueno es que podremos dormir tranquilos (risas). Este es un circuito en el que sientes a la gente, a los fans vibrando con MotoGP, con Valentino (Rossi) y con sus pilotos de casa, es algo mágico y que disfrutamos aunque no seamos italianos. Echaremos de menos a los fans, sin duda”, zanjó Polyccio.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

