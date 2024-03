El ex piloto de motocross y actualmente director deportivo de KTM, el alemán Pit Beirer, asistió este lunes por la noche a un encuentro con medios alemanes vía telemática, en el que, entre otras muchas cosas, destacó la "brutal" pretemporada protagonizada por el joven corredor español Pedro Acosta, que este año debuta en la clase reina, confirmando además que la leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa, probador del fabricante austríaco, correrá como invitado en el Gran Premio de España, que se celebra en Jerez, el fin de semana del 28 de abril.

KTM, a través de su socio Aki Ajo, incorporó a Acosta a su equipo de Moto3 en 2021, ganando el título en su debut contra todo pronóstico. Tras un duro primer año de aprendizaje en Moto2, en 2023 volvió a salir campeón, avalando con su título la decisión que había tomado de subir esta temporada a MotoGP. Sin sitio para colocarle, KTM tuvo que sacrificar a Pol Espargaró para dar una moto al murciano en GasGas Tech3, donde ha debutado esta pretemporada asombrando a propios y extraños.

"Su rendimiento ha sido brutal. Ha sido más rápido que la pole del año pasado en los dos circuitos", explica Beirer.

"Sus tiempos por vuelta fueron tremendos. Pero no fue su rendimiento en vuelta rápida lo que nos sorprendió. Más impresionante aún fue su forma de trabajar, lo organizado que es, trabajando punto por punto y pasando relativamente rápido la fase de ser un novato que simplemente debía pilotar y no preocuparse por la puesta a punto o el desarrollo. Nos dijo muy rápidamente lo que quería y en qué dirección tenía que cambiar la moto. Nos sorprendió lo rápido que conoció las pistas y lo rápido que cogió velocidad", argumenta el ex piloto de cross.

Acosta lideró el shakedown de principios de febrero, en Sepang, luego terminó 9º en el test conjunto celebrado en la misma pista, y acabó la pretemporada en Qatar 15º, a 1.0 segundos del más rápido, que fue Pecco Bagnaia. El murciano siempre fue más rápido que su compañero de equipo, Augusto Fernández, que afronta su segundo año en GasGas.

"Se mantuvo en el top 10 durante los días de test conjuntos con todos los pilotos, lo que es un rendimiento brutalmente fuerte", resume Beirer.

Pedrosa correrá el GP de España como wildcard

Tras dejar a Espargaró sin plaza en su equipo satélite, KTM incorporó al de Granollers en el equipo de pruebas y desarrollo, en el que está también Pedrosa. Ambos, presentes en el shakedow de Sepang, trataron de ayudar a Acosta en sus primeros pasos con la RC16.

"Pedro tiene suerte de recibir consejos de Dani y Pol. Es genial tener a dos caballos de batalla de este calibre en su esquina", destaca el director del equipo.

Precisamente, cuando se apartó a Pol de las carreras, una de las 'promesas' es que iba a disputar todos los wildcards posibles, algo que no va a suceder.

"Aún no hay nada decidido, salvo que Dani correrá en Jerez. Eso parece bastante seguro. Todo lo demás se decidirá en función del transcurso de la temporada, de las carreras que necesitemos como test", adelanta el alemán, confirmando a Pedrosa para el GP de España.

"Dani tiene ciertos circuitos favoritos en los que le gustaría correr. Luego está Pol, que prefiere más correr hoy que mañana", admite las ganas del #44, que en vista a que no va a correr tantas carreras como se esperaba, ha llegado a un acuerdo con una plataforma de TV para ser comentarista.

"El año pasado, después de su lesión, Espargaró quería volver cuanto antes para ser piloto de MotoGP. Pero durante el invierno disfrutó siendo un miembro importante del equipo de pruebas para nosotros. Eso también nos hizo aún mejores. Estuvo allí con su experiencia para los pilotos y todavía está muy cerca, ya se trate de cuestiones técnicas, de pilotaje en la pista o de cómo los mecánicos tratan con los pilotos. Nos ayuda en todos los ámbitos y es consciente de lo mucho que se le necesita. No es un trato que sólo queramos utilizar para calmar nuestra mala conciencia. Los que le siguen reconocen que no parece estar mal en este momento", admite.

Como es habitual, la intención de Pedrosa es tomar parte en carreras si así lo demanda tener que probar alguna pieza nueva en condiciones de fuego real.

"Por supuesto, tenemos que analizar el proyecto y decidir qué tiene sentido en ese momento. Necesitas hacer test para poder desarrollar sin la presión de las carreras. Pero luego también necesitas la confirmación de cómo funciona todo en el estrés de la competición", valora el alemán, antes de confirmar lo que ya se ha dicho: "No creo que utilicemos el máximo de seis wildcard", a los que tiene derecho esta temporada KTM.