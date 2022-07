Ya no hay 'circuitos Ducati' en MotoGP, asegura Miller

Cargar el reproductor de audio

En los últimos años, las Ducati han sufrido en aquellos circuitos en los que se requiere de una moto ágil. Las Desmosedici arrastraban, en ese sentido, problemas de subviraje.

Sin embargo, las Ducati han podido solventar este problema, y las pistas reviradas ya no suponen una desventaja. Además, de forma paralela, continúan siendo la referencia en aquellos trazados que premian a las monturas más potentes.

Así, en 2022 Ducati se ha alzado con la victoria en circuitos que, tradicionalmente, no les favorecían, como Assen, Jerez o el Circuito de las Americas de Austin. Asimismo, la marca italiana se llevó su GP de casa, ganando en Mugello.

La Ducati se erige, por tanto, como una de las motos más completas de MotoGP. Es por ello que Miller ya no centra los grandes premio en función de si es un circuito que les favorece o no.

"Creo que los 'circuitos Ducati' son algo del pasado", ha declarado.

"Históricamente hablando, Mugello y Barcelona no estaban entre los trazados que se me daban mejor. Sachsenring siempre ha sido uno de mis favoritos, y Assen también me gustaba mucho".

"El caso de Sachsenring fue similar [al de Mugello o Barcelona]; en el pasado sufríamos mucho pero este año tenemos ese extra que, siempre que el piloto se adapte a la pista, nos permite estar delante. Y eso fue lo que pasó en Sachsenring, donde terminé en tercer lugar".

A una semana de iniciar la segunda mitad de curso, Ducati lidera la clasificación de constructores de MotoGP, con una ventaja de 74 puntos sobre Yamaha.

Sin embargo, la primera mitad de temporada de Pecco Bagnaia fue bastante irregular, lo que le sitúa a 66 puntos del líder Fabio Quartararo, vigente campeón del mundo. De hecho, la primera Ducati de la clasificación general de pilotos es la de Johann Zarco, tercero, a 58 puntos de su compatriota.

Se espera que Ducati anuncie en las próximas semanas quién va a ocupar la plaza de Miller en el equipo oficial, tras la salida del australiano rumbo a KTM.

Tanto Jorge Martín como Enea Bastianini han renovado sus respectivos contratos con Ducati. El elegido para subir al equipo oficial será uno de ellos dos, mientras que el otro se verá relegado al Pramac.

Quien ya se sabe que se va a quedar en el Pramac para 2023 es Zarco, mientras que Alex Márquez sale del LCR Honda para unirse a Fabio Di Giannantonio en el Gresini (ambos con Desmosedicis antiguas).

