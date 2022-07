Fotos: el casco de Valentino Rossi más grande del mundo

Cargar el reproductor de audio

Nueve títulos mundiales, 115 victorias, 235 podios. No hace falta decir mucho más para saber de quién estamos hablando. Italia sigue orgullosa de su gran embajador, incluso después de retirarse de las dos ruedas y embarcarse en un nuevo proyecto sobre cuatro.

Quizá Valentino Rossi haya colgado el casco de MotoGP, pero sigue siendo aclamado y querido en su tierra. Hablando de cascos, la ciudad de Pesaro ha decidido implicarlos en su particular homenaje, dedicándole "el más grande del mundo".

Se trata de una reproducción en tamaño gigante de uno de los innumerables cascos que han contribuido a crear y agrandar la leyenda de Valentino Rossi.

La escultura tiene una altura de 3,6 metros y una anchura de 5,40 metros, mientras que su peso se eleva hasta los 400 kilogramos. Llegó a la ciudad el lunes por la mañana, pero solo se descubrió a última hora de la tarde.

El casco gigante de Valentino Rossi en Pesaro

El nueve veces campeón del mundo hizo acto de presencia, así como todos sus aficionados, que se lanzaron a la calle para poder ver a su ídolo, que remató el acto firmando algunos autógrafos y sacándose alguna foto con ellos.

El italiano también se sorprendió cuando descubrieron el diseño, y reaccionó con entusiasmo durante la presentación. En el mundo del motor, este elemento de seguridad es una de las pocas cosas en las que los pilotos pueden decorar a su gusto, eligiendo colores y decoraciones pero siempre respetando a los patrocinadores. También quiso compartir el evento por redes sociales, así como unas instantáneas del casco para agradecer el gesto a la ciudad.

Pincha aquí si no puedes ver la publicación

"Me gusta mucho", afirmó Rossi. "Me encantó la idea desde el primer momento. Soy un gran aficionado a los cascos desde que era un niño, y también fue lo que me acercó al motociclismo. Al fin y al cabo, también fueron los diseños de mis cascos los que me hicieron tan famoso".

La idea partió de Massimiliano Santini, que impulsó la propuesta y que fue la empresa Extralab, de Riccardo Sivelli, la que la puso en práctica, junto con otras cuatro empresas de la zona.

El alcalde de Pesaro, Matteo Ricci, también asistió al evento: "Valentino ha conmovido a millones de personas en todo el mundo, y aquí late el corazón más fuerte, que siempre ha creído en él: su victoria fue también la victoria de esta tierra. Por eso hemos decidido rendir homenaje a su carrera. Y luego queremos reforzar la 'peregrinación de Rossi en sinergia con la de Tavullia", concluyó el alcalde.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!