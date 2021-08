El bonito mensaje de despedida de Max Biaggi a su rival Rossi

Juntos suman 15 campeonatos del mundo, pero nunca han sido amigos. Por el contrario, la suya ha sido una de las rivalidades más encarnizadas de los últimos 20 años de MotoGP, nacida incluso antes de que empezaran a competir en la categoría reina.

Valentino Rossi y Max Biaggi eran un poco como el diablo y el agua bendita. Y el día del anuncio de la retirada del "Doctor" no podía faltar un mensaje del "Pirata", que mandó un vídeo enviado a Sky, que la cadena emitió un poco más tarde de la rueda de prensa donde el 46 anunció su adiós.

"Este es un día especial. Retirarse nunca es algo sencillo. Después de 30 años de carrera, un cambio repentino no será lo más fácil. Pero hay una cosa que hay que decir, que todas las muchas victorias que has conseguido harán que la jubilación sea menos amarga".

"Nunca pretendimos ser amigos, ni dentro ni fuera de la pista, pero formamos una de las rivalidades más bonitas del motociclismo. Echo de menos eso, al menos por mí y por nuestros aficionados. Quizá un día nos juntemos con una copa de vino y nos echemos unas risas".

"Creo que es complicado no encontrar esa adrenalina que siempre encontraste durante los fines de semana de carrera, ese será un momento difícil. Pero luego también puedes pensar que vas a poder hacer muchas cosas que antes no podías hacer y, créeme, no está mal. ¡Que tengas una buena vida Vale!".

El de Roma fue el primer gran rival de Valentino Rossi en la categoría de las motos pesadas, aunque la diferencia de edad (le saca ocho años a su compatriota) hizo que solo coincidieran en el mundial hasta 2005, cuando Max Biaggi pasaría al WorldSBK, donde también fue dos veces campeón antes de retirarse en 2012.

En 2015 volvió a competir brevemente en el mundial de superbikes, y en 2017 estuvo a punto de perder la vida tras un accidente en bicicleta. Luego, en 2020, batió varios récords con una moto eléctrica.