Campeones de coches y motos que probaron suerte en la F1 (Parte 1)

Descubre los pilotos que alcanzaron la gloria en otras disciplinas de carreras, tanto en coches como en motos, y que quisieron probar en Fórmula 1.

Cuando Sébastien Loeb probó en Fórmula 1

Conocemos a Sébastien Loeb por sus nueve títulos del Campeonato del Mundo de Rallyes, pero el francés también ha conseguido distinguirse en otras categorías, como en Resistencia o en Turismos, así como pasando el Rally-Raid o el Rallycross... y también se quedó a las puertas de una cita con la Fórmula 1.

En diciembre de 2007, Loeb recibió un bonito regalo de Navidad de Renault: una prueba de F1 con el R27 que de la temporada que por entonces acababa de terminar.

"Creo que podría haber sido más rápido, pero no voy a decir que podría haber ido un segundo más rápido ni nada de eso, porque no lo fui", explicó.

"Sin duda hay aspectos en los que podría haber mejorado, especialmente en la frenada. A veces frenaba demasiado pronto y otras demasiado tarde. Creo que eso es lo más difícil para cualquiera que llega a la Fórmula 1 por primera vez. Por lo demás, no estuvo tan mal. Estudié algunos vídeos de antemano, lo cual me ayudó, sobre todo con las trayectorias".

Sébastien Loeb prueba el Red Bull RB4

Asimismo, la llegada de Red Bull a Citroën como patrocinador principal al año siguiente, facilitó la puesta en marcha de otra prueba, esta vez al volante de un F1 de la escudería de las bebidas energéticas. El plan era familiarizar a Loeb con el RB4 de 2008 en Silverstone, y después participar en una sesión oficial de tests en Barcelona. Loeb completó 82 vueltas y marcó el octavo mejor tiempo del día, a menos de dos segundos del tiempo referencia establecido por Takuma Sato en Toro Rosso.

Un rendimiento que impresionó a más de uno en Red Bull: "Esperaba llevarme una grata sorpresa y así fue", declaró Daniele Casanova, ingeniero de rendimiento de la escudería. "Sébastien estuvo realmente impresionante. Se subió al coche y no cometió ni un solo error. Es difícil decir el ritmo exacto, [...] diría que está rodando en torno a la mitad de la parrilla, lo que es muy emocionante".

La idea de correr con Loeb en un gran premio incluso se tomó muy en serio en Milton Keynes. El plan era darle un Toro Rosso, la escudería hermana, para el Gran Premio de Abu Dhabi de 2009, pero la negativa de la FIA en cuanto a concederle la superlicencia puso fin a ese sueño.

Cuando Sébastien Ogier probó en Fórmula 1

Unos años más tarde, en 2017, fue otro genio de los rallies también llamado Sébastien quien se puso al volante de un Red Bull. La marca de bebidas energéticas fue patrocinadora durante mucho tiempo de Sébastien Ogier y gracias a eso pudo organizar fácilmente un día de pruebas en su propio circuito, bautizado como Red Bull Ring. Así fue como se puso al volante de un "viejo" RB7 de 2011, de la mano de los sabios consejos del expiloto David Coulthard.

"Cuando era niño, Ayrton Senna era mi ídolo". "Soñaba con tener la oportunidad de probar ese tipo de coches. Como conductor, te gusta ir rápido, y para eso no hay nada mejor que un coche de Fórmula 1. Obviamente, todo conductor sueña con tener este tipo de sensación", aseguró.

Antes de su test, Sébastien Ogier en el Red Bull RB9 de Sebastian Vettel en 2013

Cuando Jeff Gordon probó en Fórmula 1

En un acto promocional en el verano de 2003, dos estrellas intercambiaron sus coches en el circuito de Indianápolis. Juan Pablo Montoya, uno de los pilotos más prometedores de la F1, se puso al volante del NASCAR de Jeff Gordons, dejando que el tetracampeón se metiera en la cabina del Williams FW24.

"He conducido diferentes tipos de coches a lo largo de los años, pero en ese momento solo había conducido coches de exhibición", recordó el estadounidense en el podcast Beyond The Grid en 2019.

"En los peraltes pronunciados estos coches pueden someterte a grandes fuerzas de gravedad. La potencia bruta de este coche te da una buena sensación. Pero en un circuito llano como Indianápolis, le cuesta frenar y coger las curvas... Así que ha sido alucinante tener una comparación [de un coche de NASCAR y uno de F1] en la misma pista y el mismo día".

Jeff Gordon en el Williams FW24 de Juan Pablo Montoya

La historia podría haber acabado ahí, pero las pocas vueltas que Gordon dio despertaron el interés del paddock de la categoría reina. Tras haber sido contactado por BAR en 1999, oportunidad que Gordon rechazó para concentrarse en su carrera en la NASCAR, el piloto mantuvo conversaciones con Williams y Jaguar entre 2003 y 2004.

"Pensé que era un paso demasiado grande", dijo sobre un posible paso de la NASCAR a la F1. "La oportunidad se presentó sola. Fui al Gran Premio de España [en 2004], de vacaciones. Jimmie Johnson [siete veces campeón de NASCAR] estaba conmigo y, de repente, un par de personas me dijeron que fulanito quería hablar conmigo. Y me encontré en el garaje de Jaguar. Me dijeron: 'Cuéntanos qué pasa con tu futuro, te hemos visto conducir el Williams'".

"Probablemente querían saber si tenía dinero y si quería ser piloto de Fórmula 1. Conocí a Frank [Williams], creo que vino a Indianápolis después de esa prueba, para el gran premio. Fui a verle y a tomar un café y hablamos. Nunca se puso serio y la conversación no fue a ninguna parte, y yo me lo esperaba, porque estaba establecido en la NASCAR. Diez u ocho años antes, si eso hubiera ocurrido, las cosas hubieran sido diferentes", subrayó.

Cuando Marc Márquez probó en Fórmula 1

En junio de 2018, en un evento organizado por Red Bull y propiciado por la relación de la marca austriaca con Honda, Marc Márquez fue invitado a conducir un Toro Rosso en Red Bull Ring. Aunque los tiempos del ocho veces campeón del mundo no fueron muy buenos comparados con los de los pilotos de F1, es importante recordar que Márquez conducía un coche con motor V8 de 2012 sin KERS ni DRS.

"¡Hoy he tenido una gran sonrisa en la cara todo el día! Fue una gran experiencia", afirmó. "Ha sido increíble conducir un Fórmula 1, porque es mi primera experiencia con un coche en un circuito, nunca había conducido así. Había pilotado un monoplaza de Fórmula 3, pero sólo fueron dos vueltas, en Motegi".

"Ayer estaba muy, muy nervioso, y esta mañana también. Me ha costado dormir, ¡incluso más que en un fin de semana de carreras! Pero nos aseguramos de que pudiera disfrutarlo y estuvo realmente bien. Me dijeron que no era malo, pero estaba muy lejos [del ritmo], y luego paso a paso fui entendiendo las cosas. Todo es más fácil cuando estás rodeado de leyendas".

Cuando Jamie Whincup y Craig Lowndes probaron en Fórmula 1

Con 134 victorias y diez títulos entre ambos, Jamie Whincup y Craig Lowndes forman parte de la leyenda de los Supercars, el Campeonato Australiano de Turismos. Y gracias al poder del patrocinio, ambos tuvieron la oportunidad de pilotar un Fórmula 1.

Como ambos pilotaban para Triple Eight y el equipo estaba patrocinado por Vodafone en aquel momento, al igual que en la F1, se presentó la oportunidad conducir un McLaren de F1. El gigante de las telecomunicaciones organizó dos demostraciones en un MP4-23 en 2010 y 2011. El regalo para Lowndes pudo haber sido mejor porque, a diferencia de Whincup, que se mostró contento en Albert Park dando sus vueltas, ¡pudo conducirlo en el tobogán de Bathurst!

Jamie Whincup, McLaren Jenson Button, McLaren MP4/23

Cuando Valentino Rossi probó en Fórmula 1

De todos los nombres de esta lista, Rossi es el que más se ha acercado a un cambio de categoría. Todo empezó a mediados de la década de 2000, cuando Valentino fue invitado por Ferrari para conducir en un coche de F1 como regalo. Y observando el rendimiento del italiano, la Scuderia no tardó en organizar más sesiones.

"Al principio casi lo hicimos como un favor, diciendo que sí para conceder el deseo de un grandísimo campeón", recordaba Luca di Montezemolo en una entrevista con Motorsport.com. "Pero en algún momento pensé que era rápido. Todavía no tenía la consistencia [...] pero tenía un potencial muy grande y era muy apasionado".

Valentino Rossi en el Ferrari F2004

El punto álgido se alcanzó a principios de 2006, durante unos test privados en Valencia, en los que estaban presentes otros equipos. Pilotando el chasis de 2005 con un motor V10, Rossi recorrió 1.000 kilómetros y se quedó a siete décimas del ritmo del nuevo paquete. Michael Schumacher estaba al volante del nuevo F1 V8 del Cavallino Rampante. Aún no lo sabíamos, pero Ferrari ya estaba preparando la era post-Schumacher. Y como el contrato de Rossi con Yamaha estaba a punto de expirar...

Al final, Rossi no fichó por Ferrari, ni por ningún otro equipo de F1, aunque se le vio en el Mercedes W08 de Lewis Hamilton en 2019. El campeón prolongó su aventura en MotoGP y consiguió dos títulos más. Pero es cierto que muchos aficionados habrían dado lo que fuera por verle sobre formando parte de la parrilla de la F1, como John Surtees o Mike Hailwood.

Cuando Tony Kanaan probó en Fórmula 1

Honda no suele escasear en los regalos a sus pilotos. Así que, para celebrar mejor el título de Tony Kanaan en la IndyCar en 2004, el fabricante que suministraba motores al equipo Andretti y a BAR en la categoría reina, organizó una sesión de pruebas de F1 para Kanaan.

"Es un sueño hecho realidad, ¡soy como un niño que va a Disneylandia!", exclamó antes de ponerse al volante del 007 para dar 51 vueltas al circuito de Jerez en septiembre de 2005.

Cuando terminó, añadió: "No tenía ninguna expectativa, y resultó ser un buen día. Tuvimos que hacer algunos ajustes en el coche, así que no pudimos conducir mucho, pero di 51 vueltas y me sentí bien. Me preparé bien para esta prueba. No es a lo que estoy acostumbrado, la fuerza en las curvas es más fuerte, mientras que el volante era más ligero, porque hay dirección asistida. No tengo mucho dolor de cuello, ¡pero sólo he hecho tandas cortas!".

Tony Kanaan, BAR Honda 007

Cuando Max Biaggi probó en Fórmula 1

No sólo Rossi se planteó pasar de las dos a las cuatro ruedas, sino que Max Biaggi también fue uno de los candidatos. En 1999, el tetracampeón de 250cc se puso al volante de un Ferrari en el circuito de Fiorano. Aunque el italiano impresionó, la Scuderia no le dio una segunda oportunidad.

Una nueva oportunidad en la F1 llegó siete años después, cuando Mad Max fue expulsado de MotoGP al final de la temporada 2005. Midland, anteriormente Jordan, invitó al italiano a dar unas vueltas en Silverstone durante el shakedown de la M16. Fue otra prueba poco concluyente para Biaggi, que finalmente dio el paso a Superbike.

Max Biaggi, Ferrari F300 Max Biaggi, Midland MF1 Toyota

Cuando Mick Doohan y Tommi Mäkinen probaron en Fórmula 1

En abril de 1998, por iniciativa del fabricante de puros Winfield, Mick Doohan y Tommi Mäkinen recibieron una invitación de Williams para probar el FW19 que le había dado el título a Jacques Villeneuve la temporada anterior. La sesión de pruebas tuvo lugar en España, en el circuito de Montmeló (Barcelona), con la presencia de Villeneuve para asesorar a los campeones del mundo.

Mientras el canadiense permanecía al margen, sin poder ponerse al volante del Mitsubishi Lancer Evo del finlandés, ni de la Honda NSR500 del australiano por orden de su equipo, Mäkinen y Doohan se lo pasaron en grande en los monoplazas... ¡Un poco demasiado, incluso, ya que ambos acabaron en el muro!

Mick Doohan, Williams FW19 Tommi Makinen au volant de la Williams FW19