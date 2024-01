Los pilotos de Ferrari repasan su año histórico en el WEC 2023

Los pilotos del Ferrari #51 en el Mundial de Resistencia, Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, vivieron un 2023 histórico. El trío devolvió a la casa de Maranello la victoria en las 24 Horas de Le Mans, además de conseguir un tercer puesto en las 6 Horas de Spa-Francorchamps. Estos resultados les valieron el cuarto puesto en el campeonato de pilotos, y contribuyeron al segundo puesto en la tabla de constructores.

"Cuando crucé la línea de meta en Le Mans en primera posición, viendo la bandera a cuadros ondear frente a mí, reviví en un instante los muchos momentos que nos permitieron llegar a ese resultado", explica Pier Guidi en un vídeo difundido por Ferrari.

"Casi dos años de intenso trabajo, de sacrificios, de profesionalidad, en los que todo el equipo, desde los pilotos hasta los responsables del programa Hypercar, desde los técnicos hasta los mecánicos, no ha parado en ningún momento", sigue el italiano.

El domingo 11 de junio, tras completar 342 vueltas al circuito de La Sarthe, esa pista de 13,626 kilómetros en la que se han escrito páginas de leyenda para el automovilismo, el Ferrari #51 entraba en la historia, devolviendo a la marca italiana la victoria absoluta después de 58 años, en el año de su regreso a la máxima categoría de la resistencia tras medio siglo de ausencia.

"He ganado la carrera que soñaba con ganar desde que era un niño. ¿El objetivo para 2024? Con el éxito en Le Mans en 2023, el siguiente deseo es confirmar [la victoria] en Francia e intentar ganar el título mundial", afirma Pier Guidi.

Un 2023 lleno de emociones que alcanzó su punto álgido en un momento concreto para James Calado. El británico, ganador ya de tres títulos mundiales y de dos ediciones de las 24 Horas de Le Mans en LMGTE Pro con Pier Guidi, revela cuál fue.

"Los dos últimos minutos de las 24 Horas, cuando estaba en el garaje con Giovinazzi, no terminaron: quizás fueron los dos minutos más difíciles de mi vida porque sentí una tensión que nunca había sentido antes, que sólo se disipó cuando nuestro Ferrari cruzó la línea de meta". En ese momento, mientras los coches regresaban a los garajes, tuvo lugar otro momento inolvidable.

"Giovinazzi y yo entramos en la pista. Estábamos solos, mientras que en las tribunas de la recta principal decenas de miles de personas nos aplaudían: en un determinado momento apareció la silueta del 499P. Recuerdo cada instante de ese momento, cuando el Hypercar se acercó para llevarnos hasta el pitlane y recibir el abrazo de todo el equipo Ferrari. Todos nos sentimos realmente orgullosos", cuenta el inglés.

Su primera temporada completa en el Mundial de Resistencia, más allá de los prestigiosos resultados deportivos como el de Le Mans, dejará una marca imborrable en la carrera deportiva de Antonio Giovinazzi.

"He aprendido mucho este año. Formar parte del equipo de Alessandro y James, una pareja ya muy unida y ganadora, me ha permitido acelerar mi adaptación a las carreras de resistencia, un área del automovilismo que siempre me ha apasionado", confiesa el ex piloto de Fórmula 1.

"A lo largo del año hemos demostrado, tanto con nuestros Hypercars como con los seis pilotos que han tenido el honor de conducirlos en las carreras, que somos un equipo unido y valioso. Me siento afortunado, 2023 seguirá siendo un año con un sabor especial en mis recuerdos", finaliza.