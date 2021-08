Valentino Rossi pasará a competir en coches, ¿pero dónde?

"Hola a todos. Como dije durante la temporada, tenía que tomar una decisión relacionada con mi futuro. Me di un tiempo y decidí retirarme al final del año.... Pero no dejaré de ser piloto". Así anunció Valentino Rossi su retirada de MotoGP, advirtiendo de que no colgará el casco.

No lo decía solo por el hecho de que, antes de retirarse, tendrá que afrontar la segunda parte de la temporada 2021 de MotoGP con el equipo Petronas SRT Yamaha, sino también porque en su futuro seguirán habiendo carreras.

Y es que Rossi reveló que se pasa a las cuatro ruedas, a competir con coches.

"¿Qué hay sobre mi futuro? Me gustan mucho los coches de carreras", dijo Valentino durante la rueda de prensa en la que anunció su despedida de MotoGP. "Me gustan algo menos los coches que las motos. Pero creo que seguiré corriendo con coches".

Rossi dijo que todavía no tiene nada decidido concreto, y que no sabe con qué coche correrá, ni la categoría: "Todavía no hay nada definido. Pero me siento piloto. No correré al mismo nivel, pero seguiré siendo piloto".

"Siempre me han gustado los coches de carreras. Empecé con los karts. Mi padre (Graziano Rossi) tenía miedo a las motos, pensaba que los coches eran más seguros".

"A los tres años probé las minimotos. Entonces elegí las motos y me fue bien. No sé si hubiera podido conseguir los mismos resultados en coches. Siempre he intentado mejorar mis habilidades con el coche".

"No corro por diversión. Si eres un piloto y un competidor, también corres para lograr buenos resultados. Pero ahora mismo no sé con qué coches y dónde correré. Me gustaría correr las 24 horas de Le Mans, pero hay muchas carreras en el mundo y creo que puedo divertirme".

¿Cuál es la experiencia de Rossi en carreras de coches?

Para Valentino, correr al volante de un coche de carreras no es nada nuevo. Su debut como piloto profesional en el automovilismo de cuatro ruedas se remonta a 2002, cuando disputó el Rally de Gales-Gran Bretaña a los mandos de un Peugeot 206 WRC.

Hizo lo mismo en 2006, cuando compitió en el Rally de Nueva Zelanda al volante de un Subaru Impreza WRC, completando el rally en 11º lugar. En 2008, volvió al WRC en Gales con un Ford Focus WRC. Terminó la prueba en 12º lugar.

Pero sólo en el WRC. Rossi corrió varias ediciones del Monza Rally Show, ganándolo nada menos que 7 veces. Lo más llamativo, sin embargo, fue el período comprendido entre 2004 y 2008, cuando Valentino realizó varios test al volante de un Ferrari de Fórmula 1 en Fiorano, Mugello y Valencia (Ricardo Tormo). En esos años Rossi pensó en dejar las dos ruedas para probar la aventura de la F1, pero decidió quedarse en MotoGP, ganando más títulos.

También disputó un test en Valencia el 11 de diciembre de 2019 donde pudo probar el Mercedes W08 campeón del mundo con Lewis Hamilton. Rossi se puso al volante de la Flecha de Plata, mientras que el siete veces campeón de F1 tuvo la oportunidad de probar la Yamaha M1 del campeón de Tavullia.

En diciembre de 2019 y enero de 2021, Rossi participó en las 12 Horas del Golfo con un Ferrari 488 GT3 junto a su hermano Luca Marini y su amigo Alessio "Uccio" Salucci. Allí Rossi, junto con sus compañeros de equipo, ganó la categoría PRO-AM en 2019 y sumaron otro podio en 2021.

¿Dónde puede competir Valentino Rossi en carreras de coches?

Como él mismo dijo, aún no hay planes y todo lo que se hable son suposiciones, pero no hay que ser ningún lince para saber que la puerta de la Fórmula 1 ya se cerró en su día y que, por más que Alonso y Raikkonen demuestren que se puede ser cuarentón y seguir en la cima del automovilismo, la F1 requiere más.

En el WRC a tiempo completo tampoco hay hueco, y un programa parcial, visto que ni Loeb tiene garantizado su futuro, resulta poco probable. Sin embargo, la presencia de la leyenda de MotoGP en un rally concreto siempre será atractivo.

Pero no olvidemos que lo que mencionó Rossi es Le Mans, y probablemente en la resistencia se encuentre su futuro. Ferrari tiene un Hypercar con el que también espera correr en el IMSA pero, no nos engañemos, costará ver al #46 en la división máxima del WEC (¿o Lamborghini tiene algo que decir?) Una participación en GTAm (la categoría 'amateur' de GT) parece lo más probable, y ahí 'novias' no le van a faltar.

