Viñales: "Yamaha es un gran equipo, pero no para mí en este momento" 

Viñales se fue de vacaciones hace cinco semanas como el gran protagonista de MotoGP. Durante el fin de semana en Assen se conoció la intención del piloto de Roses (Girona) de abandonar Yamaha a final de temporada, un año antes de finalizar su contrato, algo que se hizo oficial al día siguiente del Gran Premio.

Aunque en ese momento el futuro de Viñales apuntaba hacia Aprilia y la propia marca confirmaba el interés, durante el parón estival no se ha producido ningún movimiento al respecto. El propio piloto enfriaba el asunto en una entrevista con Motorsport.com en el test privado en el que participó en Barcelona a mediados de julio.

El catalán se puso delante de todos los medios por primera vez este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estiria, pero la confirmación de la retirada de Valentino Rossi restó todo el protagonismo al resto de asuntos pendientes.

El #12 se mostró más relajado que antes de las vacaciones y arrancó su discurso disculpándose con los aficionados.

"Quiero pedir disculpas a los aficionados porque a veces mi actitud no es la mejor, pero estoy lidiando con una nueva situación, es muy difícil y estoy frustrado", señaló Viñales. "A veces no se me da bien la comunicación, pero estoy aprendiendo, trato de mejorar, trato de saber qué va a pasar".

"Yamaha es un gran equipo, pero no para mí en este momento. No hemos sido capaces de conseguir mi mejor nivel. Creo que ahora lo más importante es estar centrado. Estoy muy motivado, voy a dar lo mejor de mí, sin duda, en cada carrera, en cada vuelta"", dijo sobre Yamaha.

Respecto a dónde correrá en 2022, no soltó prenda: "En cuanto a mi futuro, me estoy centrando en eso. No puedo decir más que eso. Quería aprovechar el verano para divertirme, liberar toda la presión, y luego trabajar y progresar", remachó.