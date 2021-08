El resultado final fue una caída y acabar 15º en la meta, pero Marc Márquez aseguró al final del Gran Premio de Austria que la mayor parte de las vueltas, disputadas en condiciones de seco, le habían servido para dar un paso adelante importante en su recuperación, y para “entender muchas cosas”.

Márquez estuvo en el grupo de cabeza desde la salida, rodó gran parte de la carrera entre el tercer y el segundo lugar, y llegó a ponerse delante cuando apareció la lluvia y los pilotos, detrás de él, entraron a cambiar a la moto de mojado.

En esas condiciones, el de Honda se fue al suelo y no pudo culminar la que, posiblemente, fuera su mejor carrera, junto a la victoria de Alemania, desde su reaparición.

“Prefiero hacer una carrera como la de hoy y acabar mal, que una con lluvia y flag to flag y conseguir un buen resultado”, dijo Marc este domingo desde el Red Bull Ring.

“Creo que han sido mucho más positivas las vueltas en seco (25), estar delante, con buen ritmo y tirando, he podido replicar el ritmo que tenía en los entrenamientos, algo que no pude hacer el pasado domingo”, valoró el de Honda.

“La carrera ha sido rápida, no tanto como la semana pasada, pero bastante rápida y me encontraba cómodo. Así que estoy muy contento de cómo ha ido”, insistía satisfecho.

“Luego, cuando algo no tiene que salir bien, no sale. Con agua no me ha salido bien, se me ha cerrado de delante y me he caído. Pero no pasa nada, me quedo con las sensaciones de las vueltas que hemos hecho en seco, me lo he pasado bien, me he divertido y esto es lo importante. Ahora a seguir adelante, hemos sacado el pundonor”, soltó el de Cervera.

Ante este torrente de positividad, le preguntaron a Marc si se había notado mucho mejor de su lesión.

“Físicamente ha habido un momento que no podía más. He mirado la pizarra y aún quedaban 15 vueltas, muchas. Pero el hecho de ir detrás de Quartararo me ha ayudado a relajarme. No sé los motivos, pero he empezado a entender cosas, a intentar frenar diferente, posicionarme de otra manera sobre la moto, poder ir rápido y a la vez poder pensar sobre la moto, ver qué hacía él diferente o mejor, y cuando lo tenía estudiado he ido a por Bagnaia. Lo he podido cazar rápido y estaba detrás bastante cómodo. Al final, parecía que la lluvia el domingo iba a ser mi aliado y ha sido mi enemigo”.

El propio Bagnaia aseguró que dejó pasar a Marc para hacer lo mismo que él cuando llegó la lluvia.

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver las fotos de la carrera de MotoGP del GP de Austria 2021)

“He visto que cuando ha empezado a llover, Pecco ha ralentizado, se podía ir bastante más rápido, pero no he querido forzar. Cuando he visto que llovía fuerte me he puesto el primero para entrar a boxes, porque si entra el primero normalmente entran todos. Esta vez todos menos un loco que se ha quedado fuera y que le ha salido bien”, ha dicho entre risas Marc en referencia al ganador, Brad Binder.

Binder fue muy valiente y se quedó en pista con slicks, algo que el Marc de antes quizá también hubiera hecho.

“No me quedé en pista porque de esas salen bien una de cada cien. Lo intenté en 2014, en Aragón, y me caí. Chapó por lo que ha hecho Binder, pero te salen pocas bien de esas”, descartó.

Tras cambiar la moto, el de Honda no pudo completar su gran actuación.

“He salido y me encontraba bien, pero quizá he frenado tarde, he pensado en irme largo, levantar la mano y dejar pasar a los de atrás, pero se me ha cerrado la rueda de delante y no he podido evitar la caída”.

“Pero insisto, me quedo con las vueltas que hemos rodado en seco. Prefiero hacer unas buenas vueltas en seco que jugármela en un flag to flag y hacer un buen resultado”, zanjó el #93.