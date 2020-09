Estar en la tercera fila de la parrilla en un circuito como el de Misano será un hándicap para Joan Mir, que por ritmo parece tener potencial suficiente como para luchar por las primeras posiciones.

“Estoy satisfecho con el trabajo de este sábado. Hemos mejorado bastante de ayer a hoy, sabíamos que en la Q2 sería duro y complicado. No estamos nada lejos de nuestros competidores, pero si es verdad que las Yamaha han dado un paso grande aquí a una vuelta”, explicó.

“Tenemos buen ritmo y en la FP4 el paso fue mejor de lo que me esperaba, por lo que ha sido una buena jornada de entrenamientos y estamos listos para la carrera de mañana”.

Mir se vio claramente perjudicado en el último Gran Premio de Estiria. El de Suzuki iba liderando sobradamente cuando se mostró bandera roja y se tuvo que reiniciar unas segunda carrera para la que no tenía ningún neumático nuevo.

“Me he guardado dos neumáticos para mañana, estoy pensando a ver si uno lo gasto en el warm up, espero que no haya bandera roja en esta carrera”.

Una segunda carrera en Estiria en la que acabó cuarto, a milímetros del tercero, Pol Espargaró, que excedió los límites de la pista y no fue sancionado. Unos criterios que este sábado explicó el director de carrera de MotoGP.

“Estaba tranquilo en la oficina viendo la rueda de prensa y he escuchado las preguntas, pero no se ha mojado para nada. No ha dicho nada. Simplemente dice que respeta las decisiones que se han tomado. Él sabe que no acertaron, pero bueno, no tengo mucho más que añadir. Tenía fe en que se cambiara algo, porque fue muy evidente, pero no van a cambiar nada”, zanjó el tema molesto.

Suzuki tiene un problema en las clasificaciones, donde les cuesta imponer una vuelta rápida. Le han preguntado a Mir si no se plantea estrategias diferentes, como ir a dos paradas, como hizo el poleman Viñales.

“Alguna vez hemos intentado hacer tres salidas, pero a veces lo que pasa es que al pensar que tienes tres oportunidades lo dejas para la última, y tienes que tenerlo muy claro. A mí me funciona mejor salir la primera y en la segunda atacar a fondo”.

Sobre la superioridad de Yamaha, Mir no les ve intocables.

“No tengo esa sensación, creo que si es verdad que van muy bien los cuatro. De ritmo hay dos que son Maverick y Fabio que están por encima. Franco y Valentino no tienen un ritmo envidiable. Nosotros, tanto yo como Alex Rins, creo que tenemos un buen ritmo, y si mejoramos algo podemos estar con los de delante. El hándicap es que salimos desde muy atrás. Pero a ritmo no están mucho mejor que nosotros. A una vuelta sí, pero a ritmo estamos bastante igual”.

Por último, le pidieron a Mir que explicara la diferencia respecto a las Yamaha en esta pista.

“No he seguido a ninguna Yamaha en pista y no podría decir dónde ganan el tiempo. Lo vemos en los parciales, y en la curva 11, que es muy rápida, marcan la diferencia, ahí se necesita mucha tracción. Son muy estables y pasan muy bien los baches. Yo sufro mucho al pasarlos y aunque lo he mejorado en el FP4, ellos tienen algo más. Tienen muy buena tracción y al parar la moto pueden acelerar muy bien. Tenemos buen agarre pero por algún motivo me empuja la moto de delante. Mañana espero verlas en pista de cerca y ya podré explicar cómo van las Yamaha en esta pista”, zanjó el palmesano.

