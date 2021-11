Joan Mir admite estar "obsesionado con ganar el Mundial de otra manera"

El campeonato del mundo de 2020 se vio severamente golpeado por la pandemia, lo que trajo una reducción del número de carreras celebradas (15), corriéndose hasta en cinco ocasiones en pistas repetidas, lo que le convirtió en uno de los más atípicos jamás celebrados, uniéndose a todo ello, además, la baja por lesión de Marc Márquez, el hombre que había ganado seis de los siete últimos campeonatos disputados hasta entonces.

Pese a ello, nadie puso en duda el merecimiento y legitimidad del título conquistado por Joan Mir, que en su segunda temporada en la clase reina, con solo 23 años y con un equipo, Suzuki, que llevaba dos décadas sin conseguirlo, fue el piloto más regular y efectivo del curso.

En su primer intento de revalidar la corona, en 2021, Mir vio frustrados sus intentos por la superioridad técnica de sus rivales ante Suzuki, un hándicap que el mallorquín detectó desde los primeros compases del año.

En una entrevista en exclusiva, Motorsport.com le preguntó al piloto cuándo se dio cuenta de que no iba a poder defender el título conquistado en 2020.

"A principio de temporada ya me di cuenta de que realmente costaría. Veía que todos (los constructores) habían mejorado bastante y que había áreas que teníamos que mejorar. Me di cuenta de que todos llevaban cosas que nosotros no teníamos, había diferencias de aceleración en muchos puntos y que nos iba a costar mucho", admitió el corredor.

Uno de los momentos más duros para Mir se dio en la carrera de la Emilia Romagna, en la que sufrió una caída en la segunda vuelta cuando circulaba 18º.

El mallorquín tuvo que seguir la carera desde su box, ver como se caía también Pecco Bagnaia y en ese momento se producía el traspaso de la corona de campeón a Fabio Quartararo.

"La sensación no me vino de golpe, pero en ese momento sentí de alguna manera que era como una derrota, porque me esperaba algo este año que no se ha cumplido", recuerda.

Durante la temporada, la falta de competitividad de la Suzuki ha llevado al piloto a plantearse sus siguientes pasos, Mir tiene contrato hasta final de 2022, pero ahora mismo no está negociando la renovación.

"En cierta manera siento que en mi etapa con Suzuki no lo he hecho todo, no he dado todo lo que podía dar. Sí, he ganado. Pero sé que puedo ganar de otra forma, estoy obsesionado con ganar de otra manera. El año pasado gané por constancia, por listo, por diferentes cosas, pero no por ser el más rápido. Me gustaría luchar por ser el más rápido con Suzuki. Es un reto que tengo", apunta antes de reconocer, sin embargo, que siente cierta curiosidad por intentar conseguir ese reto con otra fábrica.

"Sí, quizá sí, pero más adelante. Soy muy joven todavía", zanja el campeón de 2020.

