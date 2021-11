Dall'Igna: "Nuestro objetivo no es el que hemos conseguido este año"

Hacen falta unos pocos números para resumir una temporada que casi podríamos definir como histórica para Ducati en MotoGP: 11 poles, 7 victorias y 24 podios han permitido a la marca de Borgo Panigale repetir su tercer campeonato de constructores, ganar también el título por equipos, el de equipos independientes con Pramac, el de mejor privado con Johann Zarco y el de rookies con Jorge Martín.

En resumen, Ducati consiguió muchos títulos, pero faltó el gran objetivo. La gran explosión de Pecco Bagnaia en la segunda mitad de la temporada le llevó a conseguir cuatro victorias y cinco poles en las últimas seis carreras. Al final, 26 puntos le separaron del campeón del mundo Fabio Quartararo.

Para Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, 2021 ha sido siendo una temporada inolvidable, sobre todo porque cree que han construido una base muy sólida para el futuro.

"Todavía no puedo decir que haya conseguido finalmente [el objetivo]. Podré decirlo cuando hayamos alcanzado nuestro objetivo, que desde luego no es el que hemos conseguido este año", dijo el técnico veneciano durante la ya tradicional rueda de prensa con los medios de final de temporada. "Hay muchas cosas que me enorgullecen, no sólo a mí, sino a todos los técnicos y pilotos que han trabajado con Ducati a lo largo de los años, porque es innegable que nos hemos convertido en el punto de referencia de las nuevas tecnologías de MotoGP. La mayoría de las nuevas ideas que se ven aplicadas a la moto suelen venir de nosotros, y eso nos enorgullece".

"Hemos tenido un año que probablemente pasará a la historia como uno de los mejores de Ducati. A posteriori, siempre se pueden hacer mil conjeturas, pero son cosas que sirven de muy poco. Lo que me queda de esta temporada es el hecho de haber contribuido al desarrollo de un piloto [Bagnaia] que puede tener un papel destacado en los próximos años. Y en cualquier caso hemos formado un conjunto piloto-moto que puede ser protagonista".

"El año pasado llegamos al final de una historia y se había perdido la confianza mutua que es importante para lograr ciertos resultados", dijo en referencia a la salida de Andrea Dovizioso. "Este año la situación es completamente diferente: hay una confianza mutua absoluta entre los técnicos y los pilotos, y viceversa. Y eso suele marcar la diferencia. Seguro que la moto ha mejorado y también los pilotos han dado un gran paso adelante, especialmente en el caso de Pecco. Nunca es un solo factor, son muchos los que determinan el resultado final".

Jack Miller - GP de España 2021 1 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller - GP de Francia 2021 2 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin - GP de Estiria 2021 3 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia - GP de Aragón 2021 4 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia - GP de San Marino 2021 5 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia - GP del Algarve 2021 6 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia - GP de Valencia 2021 7 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images