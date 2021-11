Portimao.- El mallorquín cerró la primera fila de la parrilla de salida, algo que no lograba desde el Gran Premio de Estiria del pasado año, por más que en aquella ocasión lo hizo tras salir beneficiado de una sanción impuesta a Johann Zarco. Para encontrar la última vez que el de Suzuki se clasificó en primera línea había que remontarse a su paso por Moto3, en 2017.

Salir delante, como es lógico, tuvo un impacto directo en sus expectativas con vistas a la carrera, en la que repitió el mejor resultado del curso hasta la fecha (Estiria).

La victoria de Pecco Bagnaia, de cualquier manera, le otorgó automáticamente al de Ducati el subcampeonato del mundo que se disputaba con el español.

A pesar de ello, Joan Mir se mostró contento por haber logrado darle la vuelta al mal rollo con el que se fue de Misano hace dos semanas.

“Pecco hizo un gran trabajo, no podía cazarlo. Tengo que estar contento; hicimos un gran fin de semana y lo rematamos bien. Salir desde la primera fila es otra historia, te olvidas de muchos problemas”, resumió Mir, que terminará este 2021 en la tercera plaza de la tabla de puntos.

“Estoy contento, no solo por acabar el segundo, sino por cómo competimos. Pecco estuvo impecable. Esta vez empezamos el fin de semana sin nervios, con un paquete más competitivo, y así se va de otra forma a las carreras”, añadió el corredor de Palma, mucho más animado de cómo salió de San Marino, donde se fue al suelo a las primeras de cambio: “En Misano tenía ganas de que se terminara la temporada; ahora no quiero que no se acabe”.

