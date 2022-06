La importancia humana de la ausencia forzada de Márquez en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

El anuncio de Marc Márquez durante el Gran Premio de Italia, de que dejaría la competición en 2022 para someterse a una cuarta operación en el brazo derecho gravemente dañado en su caída en el GP de España de 2020, confirmó los rumores que hasta entonces se habían negado: que esa posibilidad estaba ahí.

De hecho era una verdad a medias. Ese jueves en Mugello, el seis veces campeón del mundo no estaba dispuesto a abandonar el campeonato para operarse de nuevo. Pero había consultado la opción.

Ya el pasado mes de octubre, cuando se quedó fuera por problemas de diplopía (doble visión), Márquez empezó a sopesar la idea de una cuarta gran operación en su brazo. Desde su regreso en el Gran Premio de Portugal de 2021, en abril del año pasado, Márquez ha sido una sombra de lo que fue.

Las operaciones a las que se sometió en 2020 habían obligado a rotar el húmero de su posición normal. Eso le impidió entrenar como hacía normalmente, y también le provocó problemas en el hombro. Aunque el hueso se había curado cuando volvió a competir, tenía que pilotar de una manera diferente.

En los circuitos que se recorren en el sentido de las agujas del reloj, en los que predominan las curvas a derecha, sus problemas se agravaban más. En los trazados en sentido contrario a las agujas del reloj, sí podía demostrar ser el piloto magistral que es. En Sachsenring y en el Circuito de las Américas se llevó la victoria, mientras que en Aragón se le escapó por poco la victoria ante el piloto de Ducati, Pecco Bagnaia. Y en el circuito de Misano, que sí es en sentido de las agujas del reloj, se benefició de la caída del propio Bagnaia para conseguir su tercera victoria de la temporada 2021. Ahí parecía que el viejo Márquez volvía a aflorar poco a poco. Pero la realidad era muy distinta.

"Mi día a día está muy afectado", dijo Márquez sobre su brazo derecho. "Antes entrenaba mucho en casa con motocross, con motos de carretera, con cualquier tipo de moto, estaba entrenando mucho [antes de la caída]".

"Ahora la vida normal es ir a casa, descansar dos o tres días porque no puedo hacer nada, sólo algo de pierna, algo de bici. Y luego empiezo a entrenar de nuevo, fisioterapia, analgésicos. Les digo a mis médicos y a mi gente que montando así podré hacer un año más o dos años más, no más, porque no estoy disfrutando. Estoy sufriendo mucho y no puedo soportar esto en el aspecto mental".

El derroche de Marc Márquez tras acabar séptimo en su regreso a Portugal fue la primera vez que el seis veces campeón del mundo se mostró realmente vulnerable y ofreció una muestra del infierno que ha vivido desde el mes de julio anterior.

Pero a lo largo de 2021, a pesar de perderse cuatro carreras y caerse en otras cuatro, seguía siendo cómodamente el mejor piloto Honda con 40 puntos y el único piloto de HRC que ganaba carreras. Al final, eso provocó la revisión radical de la moto de Honda para 2022, ya que los problemas físicos de su principal estrella, junto con los problemas de sus compañeros de equipo con la RC213V, obligaban a buscar una moto más fácil de pilotar.

"Pilotando así hay altibajos y puedo estar en el podio en algunos circuitos, pero no es la forma en que quiero pilotar. Estoy sufriendo mucho y me crea otras lesiones y no puedo seguir pilotando así". Marc Márquez

Márquez, sin embargo, declaró a Motorsport.com en febrero de este año, en Indonesia, que podría haber ganado el campeonato en 2021 con esa Honda si hubiera estado en mejores condiciones físicas. Lo que había quedado claro en las siete primeras carreras de 2022 antes de Mugello era que no habría podido ganar el título con la RC213V de 2022, y quizás tampoco con cualquier otra Honda.

Sus fines de semana de carrera habían estado muy condicionados por su lesión en el brazo. Tiene que pilotar de forma más reservada los viernes para mantenerse en buena forma física para la carrera, por lo que su preparación del domingo se ve interrumpida. Si a eso le añadimos su incansable trabajo para dirigir el desarrollo de la RC213V los viernes, Márquez se ha enfrentado este año a una batalla constante.

Sin embargo, una vez más, a pesar de todo, sigue siendo fácilmente el mejor piloto de Honda, y tras Mugello estaba en la novena posición de la clasificación con 60 puntos, 20 más que su compañero de equipo Pol Espargaró, que parece ver de frente la puerta de salida de HRC para 2023.

Así que, aunque sus esperanzas de título para 2022 han sido inexistentes, es obvio que aún hay una oportunidad para que Márquez vuelva a ser el que era antes de su lesión: el piloto que ganó seis mundiales en sus primeros siete años de MotoGP, quedándose a uno de igualar los números de Valentino Rossi, que hasta antes de Márquez parecían inalcanzables.

"Tal y como estoy pilotando, así, estoy sufriendo demasiado y no estoy disfrutando", dijo Márquez tras anunciar su operación. "Cada fin de semana es una pesadilla para seguir empujando".

"Pero es verdad que mi cuerpo es el mismo y el camino a seguir ahora es preparar el 2023. Es cierto que quiero dar las gracias a Honda porque creen [en mí] y me apoyan mucho. Ya veremos".

"Incluso pilotando así hay altibajos. Puedo estar en el podio en algunos circuitos, pero no es la forma en la que quiero pilotar. Estoy sufriendo mucho y eso genera otras lesiones. No puedo seguir pilotando así".

El motivo por el que Márquez no pasó antes por el quirófano fue porque el hueso del húmero derecho no estaba preparado hasta ahora para una operación tan importante. La luz verde para la operación la recibió el viernes en Mugello entre las dos sesiones entrenamientos, de ahí su respuesta de antemano a los rumores de la operación. Si hubiera llegado antes, admitió tras terminar 10º en una "emotiva" carrera en Mugello, no habría participado en el GP de Italia.

Márquez viajó a Estados Unidos para someterse a la operación en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, y el doctor Joaquín Sánchez -recomendado como el mejor en este campo- supervisó el procedimiento. Así había explicado la operación el jefe del equipo Honda, Alberto Puig: "La cirugía consistirá en la extracción del material de osteosíntesis en el hombro derecho. Además, junto con una osteotomía humeral para mejorar la rotación externa en el brazo y la estabilidad en el hombro".

Una vez operado con éxito, se desconoce la duración de su recuperación, que podría ser de entre cuatro y seis meses. Ya volvió a España para comenzar la rehabilitación. Márquez había revelado que sus médicos le dijeron que ni se molestara en ir a la operación si pensaba que podría subirse rápido a la moto. En cualquier caso, es probable que no volvamos a ver a Marc Márquez en MotoGP en 2022.

Es una situación que dista mucho de ser ideal para Honda en particular y para MotoGP en general. Pero es un sacrificio necesario que hay que hacer. Pocos dudan de que, una vez que esté en plena forma, Márquez volverá a luchar en primera línea.

"Para mí, Marc ha sido -y es- el mejor piloto de los últimos 10 años y ha tenido unos últimos años realmente duros", dijo el actual campeón del mundo Fabio Quartararo. "Para un piloto, tener una lesión y volver ya es difícil, pero él volvió y ganó tres carreras el año pasado, estuvo luchando, nunca se rindió".

"Sea cual sea la decisión", dijo antes de que Márquez diera la rueda de prensa, "le apoyaré y le desearé la mejor recuperación y ojalá vuelva y tengamos grandes peleas, como en 2019".

Al final, sin embargo, que Márquez vuelva a ganar es casi irrelevante. Lo que más importa ahora es que simplemente vuelva a estar en una posición en la que pueda volver a disfrutar de su vida. Eso, como él mismo señala, será la victoria definitiva.

"Ha sido un año y medio complicado, pero me ha endurecido mucho y espero que sea un punto [de inflexión] para pilotar como quiero", dijo Márquez en su última rueda de prensa con los medios en Mugello. "Luego, si ganamos o no, ya veremos. No se trata de operarse y ganar; para mí, operarme y volver a divertirme, será una victoria".

Y un Márquez que se divierte es sinónimo de susto para el resto de los pilotos de MotoGP...