Márquez: "Mi mayor victoria será poder volver a divertirme"

El piloto de Honda anunció este sábado que pasará una cuarta vez por el quirófano para solucionar la lesión en el brazo derecho que sufrió en Jerez, en julio de 2020, una solución que espera “sea la definitiva" y le permita volver "a hacer una vida normal como deportista".

"Ha sido un fin de semana muy difícil a nivel de concentración sobre todo, al final a nivel físico todos los últimos han sido difíciles, aunque no contaba la realidad y así evitar la misma pregunta todos los días, era la manera de darme una oportunidad. Pero llega un punto que ves que no hay mejora, que esto no va adelante y es ahí que a través de los médicos hemos decidido pasar por el quirófano", explicó este domingo tras acabar 10º la carrera de Mugello.

Una decisión que, asegura, se tomó este mismo viernes, ya con el gran premio en marcha.

"La operación no se podía hacer antes porque el hueso no estaba completamente consolidado, el viernes recibí la llamada (del médico) y ya estaba aquí, si no hubiera estado aquí no hubiera corrido esta carrera, pero al haber hecho ya el FP1 no me sentía obligado, pero me veía con ganas de seguir ayudando al equipo y dar los cuatro comentarios que he podido dar pensando en el futuro”, añadió el corredor, que también explicó que "Honda me dijo que si no me sentía con ganas de correr, podía coger un avión para volver a casa", una postura que agradece.

Al final, Marc tomó parte en la carrera, completando una discreta actuación pero cumpliendo con extrema profesionalidad con su trabajo.

"Pero ha sido difícil, muy difícil a nivel mental sobre todo. Siento cierta liberación, no me veía compitiendo mucho tiempo más tal como estoy ahora, al haber surgido una solución ahora se abre la puerta a que ojalá el futuro sea mejor".

El corredor catalán aseguró, cuando dio explicaciones sobre la decisión de operarse, que le dejará fuera de las carreras el resto del curso, que la palabra retirada había pasado por su cabeza. Pero no ahora.

"Volveré seguro, para hacer feliz a los que me están apoyando, a los que están sufriendo conmigo, para volver a sonreír juntos", dijo.

"El objetivo es volver a pilotar como antes, no sé si seré igual de rápido, pero quiero volver a disfrutar encima de la moto, algo que no ha hecho en estos dos años", confesó.

"He ganado carreras, sí, pero todas de izquierdas. He ganado en Misano, de derechas, pero en agua. No es la manera en la que quiero seguir compitiendo".

Márquez no ve esta nueva intervención como un trámite médico obligado, sino como una solución definitiva.

"No queda otra que operarme, es lo que me han dicho los doctores, no puedo seguir así porque me estoy lesionando otras partes del cuerpo. Al menos, quiero poder hacer una vida normal, dejar los fisioterapeutas y los antiinflamatorios de una vez olvidados".

El dolor ha sido lo que más ha acompañado al piloto estos dos últimos años.

"Lo más importante es que me han ofrecido una solución, me dan una tranquilidad, porque no es que me digan que haga lo que yo quiera, sino que los médicos me han llamado y me han dicho que vaya, que tengo que operarme, que es la solución".

"Un deportista ganador necesita victorias y recompensa. Con el dolor te cambia el carácter y lo pagan los tuyos. En carrera y cuando piloto no pienso, sobre todo cuando voy detrás de otro piloto, voy por instinto, pero eso lo puedes hacer una vuelta o dos, pero no una carrera entera ni mucho menos una temporada".

"Ha sido un año y medio complicado, pero me ha curtido mucho y espero que sea un punto para pilotar como yo quiero. Luego, si se gana o no ya veremos, no significa operarme y ganar, para mí operarme y volver a divertirme ya será una victoria", zanjó el de Cervera.