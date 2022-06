Quartararo: "No es lo mismo ganar en Sachsenring sin Márquez"

Cargar el reproductor de audio

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring, una carrera en la que, desde su debut en la clase reina, en 2013, ha ganado cada año de forma ininterrumpida Marc Márquez, incluso la pasada temporada, cuando arrastraba la lesión en el brazo derecho que le ha obligado recientemente a pasar una cuarta vez por el quirófano.

Las peculiares características del enrevesado kartódromo alemán, el más corto del calendario con solo 3,7 kilómetros de longitud, y un total de 13 curvas, 10 de ellas a izquierdas, lo convirtieron en el escenario en el que mejor se ha desenvuelto Márquez en toda su carrera deportiva.

El primer triunfo de Márquez en Sachsenring se remonta al 18 de julio de 2010, cuando se impuso en la carrera de 125cc, desde entonces no se ha bajado del primer peldaño del podio. Ganó los dos años de Moto2, en 2011 y 2012, y consiguió la victoria la temporada de su debut en la clase reina, el 14 de julio de 2013, por delante de Cal Crutchlow y Valentino Rossi.

En 2020, el año en el que se fracturó el húmero derecho, no se corrió en Alemania debido a la pandemia, volviéndose a alzar con la victoria en 2021, pese a la lesión. Este año, sin embargo, el de Honda no podrá competir en Sachsenring al estar recuperándose de la operación a la que se sometió el pasado 2 de junio.

La ausencia de Márquez este fin de semana en Alemania abre la puerta a que otro piloto pueda conseguir la victoria en esta carrera, un premio que no motiva especialmente a Fabio Quartararo, el líder del Mundial que el pasado año logró acabar en el podio, por detrás Marc y Miguel Oliveira, que fue segundo.

Para el francés, el de la Sajonia alemana es un circuito en el que no puede fluir como le gustaría con su Yamaha, aunque espera poder ser competitivo este año.

“Sachsenring es un circuito en el que el año pasado no fuimos mal, pero hay algunos puntos que me costaban mucho con nuestra moto, como ya pasó en 2019 (cuando se cayó en las primeras vueltas), y también 2021, pese a acabar en el podio. Ya veremos, pero seguramente no será una mala pista para nosotros”, pronosticaba el galo tras el test del pasado lunes en Barcelona, en el que marcó el mejor tiempo.

La ausencia de Márquez abre la puerta a conseguir la victoria en un escenario donde no gana ningún otro piloto desde 2013, una posibilidad que podría ser una motivación extra para la parrilla de MotoGP.

“No, es lo mismo, al final Marc allí lo ha ganado todo, pero no motiva más, lo que motivaría es ganar con él en pista y esto nadie lo ha conseguido”, conviene el chico de la Costa Azul.

(Pulsa aquí si no te aparece el podcast o no se te reproduce)