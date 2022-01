"Prefiero la gente que, como Viñales o Stoner, toma sus propias decisiones"

Forcada fue jefe técnico de Maverick Viñales en el equipo oficial Yamaha en 2017 y 2018 (seis poles y cuatro victorias), protagonizando ambos un divorcio sonado que detonó una serie de idas y venidas en el box del corredor español, que finalmente renunció a un año de contrato que tenía firmado (2022) con la marca japonesa, que finalmente cesó la relación de forma abrupta a finales del pasado mes de agosto.

El técnico no se ha prodigado demasiado hablando sobre su ex pupilo, pero durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com no rehuyó la pregunta cuando se le planteó si entiende qué está haciendo Maverick con su carrera deportiva.

"¿Qué significa si entiendo qué está haciendo?", pregunta Forcada.

El resumen, visto desde fuera, es que Viñales renunció a un año de contrato millonario en 2022, el segundo más alto de la parrilla tras el de Marc Márquez. Y a una moto, la Yamaha, que fue capaz de ganar el campeonato en manos de Fabio Quartararo.

"Bajo mi punto de vista, todas las personas, no solo Viñales, que son capaces de renunciar a algo porque no les agrada, como por ejemplo hizo Casey Stoner en su momento, me gustan y me parece perfecto", dice el técnico, que también trabajó en el pasado con el campeón australiano, precisamente el año de su debut en MotoGP con LCR-Honda, en 2006, logrando una pole y un segundo puesto.

"Al final puedes escoger entre renunciar o seguir amargado, hay gente que por las circunstancias que sea, dinero, ego o cualquier otra cosa, siguen amargados y otras que no", reflexiona el técnico.

Casey Stoner y Ramón Forcada en 2006

Stoner anunció su retirada de forma prematura con solo 26 años en 2012 por motivos personales.

"Casey se marchó del Mundial con un contrato encima de la mesa de 12 millones de euros, y se fue. Eso me parece cojonudo. Al final, la gente que decide se puede equivocar o no, pero para mí siempre es mejor la gente que decide que la gente que le dicen lo que tiene que hacer".

Viñales y Yamaha se separaron el pasado verano tras cuatro temporadas y media juntos, con un balance de ocho victorias, trece poles y un total de 24 podios, aunque nunca pudo terminar el curso más allá del tercer puesto de la general (2017 y 2019), iniciando una nueva etapa en Aprilia, la marca, sobre el papel, más débil de la parrilla.

"Ya veremos cómo le va ahora, pero al menos la decisión ha sido suya, no lo han matado. Y para mí eso tiene cierto valor", sentencia Forcada.