Noticias
MotoGP

Stoner: "Márquez tenía un punto débil, pero nadie lo notó"

Casey Stoner analizó el dominio de Marc Márquez en MotoGP, subrayando que, en su opinión, siempre ha tenido un punto débil, que sin embargo sus rivales no han sabido detectar.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Stoner Marquez Inside Ducati

Casey Stoner nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a Marc Márquez directamente en la pista. De hecho, el nueve veces campeón del mundo fue, a todos los efectos, su heredero, ya que ocupó su lugar en Honda cuando el australiano decidió colgar el casco al final de la temporada 2012, con solo 27 años. Sin embargo, el ex piloto australiano de la marca japonesa y de Ducati está absolutamente convencido de que el piloto de Cervera es la referencia indiscutible de MotoGP.

"No hay ninguna duda sobre su talento, sobre su velocidad. Si alguien la tuviera, probablemente tendría algún problema", ha dicho Stoner en una entrevista concedida a 'Crash.net'. "Creo que muchos pilotos han caído en la misma trampa. En el sentido de que ahora mismo hay muchos pilotos rápidos, pero no creo que muchos de ellos aprovechen al máximo sus habilidades de pilotaje. Ahí es donde Marc les gana ahora".

Sin embargo, lo más interesante de su charla es, probablemente, lo que viene a continuación, porque Stoner está convencido de haber descubierto una debilidad del #93 que sus rivales nunca han aprovechado, limitándose a tratarlo como el 'ending boss', el rival final de los videojuegos, ese que es prácticamente invencible. Lo curioso es que no ha querido revelarla. 

"Marc tenía un gran punto débil en el pasado, que creo que nadie lo notó, y del que todavía no voy a hablar. Pero fue sorprendente que nadie lograra explotarlo, supongo que porque todos lo veían como el 'boss final' y, en lugar de entender lo que tenían que hacer, lo que tenían que mejorar de sí mismos o tal vez cómo luchar contra Marc, simplemente lo veían como un rival increíblemente difícil", explicó el #27.

Casey Stoner

Casey Stoner

Foto de: Robert Cianflone / Getty Images

Según el australiano, paradójicamente, los años difíciles que vivió el de Cervera tras la lesión le sirvieron para crear una versión aún mejor de sí mismo: "Quiero decir, mi carrera en MotoGP duró lo mismo que el tiempo transcurrido entre los dos últimos títulos de Marc. Pero lo que hizo en esos años difíciles para él fue simplemente alcanzar un nivel superior de fuerza, inteligencia y paciencia. En mi opinión, eso es aparentemente lo que les falta a todos los que compiten contra él".

"Nadie parece entender lo que hace durante las carreras para conservar los neumáticos. Solo ven la velocidad de Marc, que cada semana juega una carta diferente. Pero un tema recurrente que he observado a lo largo de 2025, y que nadie ha captado lo suficiente, ha sido su gestión de los neumáticos", añadió.

Y Stoner también parece haber entendido cómo consigue marcar la diferencia en la gestión de las gomas con respecto a los demás: "Una cosa en la que creo que es muy bueno es que todos los demás confían solo en la electrónica. Así, cuando la moto empieza a derrapar o a patinar, la electrónica interviene más. Marc, en cambio, limita la intervención de la electrónica y preserva los neumáticos al máximo, porque cuando la electrónica interviene, no tiene que gestionar un deslizamiento increíblemente rápido, sino uno mucho más lento y predecible".

"Y consigue que los neumáticos duren mucho más, hasta el punto de que cuando interviene la electrónica y el nivel de agarre disminuye, su grip es mucho mayor porque al principio consigue ser mucho más delicado con las gomas. Si nos fijamos en las últimas carreras, siempre fue al final cuando fue increíblemente fuerte, porque consiguió ser muy delicado con los neumáticos en las primeras etapas. Creo que la gente no lo ha entendido lo suficiente", concluyó.

Matteo Nugnes

