Alonso está "muy orgulloso" del progreso de Aprilia en MotoGP

Aprilia ha disfrutado de un salto de calidad en la temporada 2022 de MotoGP, en la que consiguieron su primera victoria en la era moderna con Aleix Espargaró en el Gran Premio de Argentina.

El español ocupa la segunda posición en la clasificación general de pilotos, a 32 puntos del vigente campeón del mundo y líder, Fabio Quartararo, después de 13 carreras en las que ambos pilotos del equipo italiano han subido al podio.

Los de Noale ocuparon la parte baja de la parrilla desde su regreso a MotoGP en 2015, pero hicieron grandes avances con la RS-GP a partir de 2021 al utilizar las concesiones basadas en los resultados. Otro cambio clave en Aprilia que ha contribuido a su ascenso en las posiciones ha sido la llegada de Massimo Rivola como CEO en 2019.

El italiano, de quien Fernando Alonso dijo que es "como un hermano", fue director deportivo de Ferrari en la Fórmula 1 antes de su paso a las dos ruedas, además de haber estado presente en otras escuderías como Toro Rosso o Minardi, donde los caminos de ambos se cruzaron por primera vez.

"Massimo [Rivola] es para mí como un hermano", dijo el dos veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo cuando se le preguntó en Austria después de que Aprilia lo invitara a su box.

"Empezamos juntos en Minardi allá por el 2001, hace más de dos décadas que trabajamos juntos en el mundo de los coches, y es increíble lo que Aprilia ha hecho en el último año y medio, todos estamos muy orgullosos de Massimo y del equipo", indicó el asturiano.

Durante el pasado fin de semana en Austria, Dorna anunció la introducción de carreras al sprint en 2023 en cada gran premio tras inspirarse en el formato adoptado por la Fórmula 1 en varios eventos en 2021. Alonso apoyó la idea y señaló que "todo lo que hace MotoGP es toda una inspiración para otras categorías".

"Creo que es una gran idea, pienso que traerá algo de acción al sábado. Así, todos estaremos delante de la televisión ese día, no solo el domingo", dijo. "No se mezclan los resultados con el domingo en la parrilla, así que creo que los pilotos podrán arriesgar un poco más sabiendo que no van a comprometer la carrera del día siguiente".

"Pienso que es una gran idea, y todo lo que hace Carmelo [Ezpeleta, CEO de Dorna Sports] y MotoGP es siempre una inspiración para otras categorías. Creo que esta va a ser otra", concluyó el ovetense.

