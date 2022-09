Espargaró desperdicia una oportunidad de oro por un error de Aprilia

Cargar el reproductor de audio

Motegi.- Un error humano de Aprilia en la electrónica de su moto condenó las opciones de Aleix Espargaró en el Gran Premio de Japón. El piloto español no pudo acabar la vuelta de calentamiento previa a la salida y tuvo que entrar en boxes para cambiar a su segunda moto, saliendo desde el pitlane y no pudiendo recuperar posiciones, al final el catalán cruzó la meta 16º, quedándose por primera vez este año sin sumar un solo punto. El problema llegó justo el día en que salía en parrilla por delante de Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, coincidiendo con que el italiano se fue al suelo y el francés solo pudo ser octavo, una oportunidad de oro desperdiciada.

Los ingenieros cargan un mapa denominado 'eco-lap’ a las MotoGP cuando salen del box 20 minutos antes de la carrera para que no pasen las 4000 vueltas y no consuman gasolina. Una vez en parrilla, ese mapa se suprime y se carga el de carrera, pero los ingenieros de Aprilia se olvidaron de hacer el cambio y Aleix salió a la vuelta de calentamiento previa a la carrera sin potencia.

"Ha habido un problema con el mapa para no gastar gasolina en la vuelta de parrilla y ya he visto en la vuelta de calentamiento que la moto no iba, lo he probado todo, he apretado todos los botones, he parado la moto y la he vuelto a arrancar, pero es un mapa que tienen que precargar ellos (los técnicos) y nada, he cogido la segunda moto, que no la había cogido en todo el fin de semana, llevaba unos neumáticos que no eran los de carrera y no funcionaba. Aún así he rodado muy rápido pero en esta pista es muy difícil adelantar, he perdido mucho tiempo detrás de Fabio Di Giannantonio que rodaba un segundo más lento que yo. Me he quedado en pista por si había una bandera roja o algo, pero no era posible llegar a los puntos", resumía Aleix.

"El problema es que sin el mapa, la moto no pasa de 4000 vueltas para no gastar y se han olvidado de cambiarlo", se lamentó Aleix.

Dentro de la desgracia, el cero de Bagnaia y el octavo puesto de Quartararo minimiza el desastre…

"No, no, es nefasto, me da igual el resultado de los demás, hoy podía ganar tranquilísimamente con la goma media y nos poníamos casi allí arriba, es más me hubiera dolido menos si hubieran hecho podio Pecco y Fabio", añadió desolado.

"No estoy enfadado con el equipo, al final de la carrera ha venido el electrónico a pedirme disculpas diciendo que era su culpa y le he dado un abrazo, son cosas que pasan. Pero hoy hemos dado un paso muy atrás para el campeonato".

"Estoy sin fuerzas, abatido, esto cuesta mucho. La Aprilia no es la Ducati, la Aprilia no es la Yamaha ni la Honda, yo no soy Marc Márquez y estar donde estoy me ha costado mucho, mucho, y un error así me deja tocado".

"Es dificil digerirlo, pero ahora más que nunca hay que intentar ganar una carrera, es la única opción que me queda, ahora Fabio tiene un gran premio de ventaja y quedan cuatro, tengo que ganar una de las próxima carrera, si no es imposible".

"La segunda moto no corría, llevaba un motor muy viejo, además llevaba detrás el neumático blando que a mi nunca me ha funcionado, he sido de los pocos que funcionaba bien con el medio, he hecho una carrera de mierda pero solo esperando a que hubiera una bandera roja".

"Las motos eran parecidas, pero no había más neumáticos, es imposible, he ido a tope todas las vueltas pero con la goma blanda era imposible", se lamentaba continuamente Aleix.