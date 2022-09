Martín: "El error en la elección del neumático nos ha condenado"

Cargar el reproductor de audio

El de Pramac-Ducati salía quinto en parrilla y cruzó primero la meta al final de la primera vuelta, pero rápidamente fue superado por Jack Miller, a la postre el ganador de la carrera, al que se mantuvo enganchado durante un buen número de vueltas, hasta que el australiano le dejó atrás para acabar perdiendo la segunda posición del podio en la última vuelta, cuando le pasó Brad Binder.

Pede a todo, Jorge Martín volvió al podio que no lograba desde el Gran Premio de Catalunya, en junio, aunque una mala elección del neumático trasero, optó por el medio a diferencia de Miller y Binder, que fueron con el duro, le privó de pelear por la victoria.

"Hoy por fin estoy super contento, antes del warm up -que lideró- tenia un buen presentimiento, pensaba tener algo más, incluso para ganar, pero no hemos elegido bien el neumático", reconoció el piloto español.

"Cuando han pasado diez vueltas el neumático trasero ya ha empezado a patinar en la recta, además he cometido un error que casi me caigo y he perdido un segundo", recordaba el de Pramac.

"Pese a todo hemos sido muy constantes casi todas las vueltas, pero con el neumático sufriendo Miller se nos ha ido y se nos han complicado las cosas", resumió.

"Nos faltaba velocidad esta temporada, pero aquí la hemos podido demostrar, desde el test de Misano vamos un poquito mejor y hemos recuperado sensaciones".

Martín estaba feliz por el podio, pero maldecía el error del compuesto. La lluvia del sábado impidió a los pilotos poder probar el neumático duro y muchos salieron a carrera con esa goma sin haberla probado.

"En la primera vuelta he empezado quinto y he pasado primero, lastima de la elección de la goma trasera, con la dura hubiera peleado con Jack por la victoria", asegura.

Jorge espera poder aprovechar esta parte de la temporada con carreras al otro lado del mundo.

"Japón me encanta y las carreras que quedan son parecidas, así que espero poder pelear por la victoria que tanto estamos buscando".

Martín espera aprovechar este buen resultado para quedarse ya en los puestos delanteros.

"Creo que tengo potencial para estar siempre en el top5 y vamos a seguir trabajando para estar siempre ahí y poder pelear en carrera, porque es la única forma porque si sales muy atrás en parrilla es imposible luchar por los podios", zanjó el chico de San Sebastián de los Reyes.