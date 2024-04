Espargaró: "Si quiero seguir en Aprilia el año que viene, seguiré"

Primero fue Fabio Quartararo al que colocaban en Aprilia en lugar de Aleix Espargaró hasta que anunció su renovación con Yamaha. Ahora colocan a Marc Márquez en el equipo oficial de Noale, pero el catalán explicó este jueves en la previa del Gran Premio de España de MotoGP que "es normal que se especule porque, de alguna manera, dejé la puerta abierta a una posible retirada", antes de mostrarse absolutamente tajante: "Si quiero seguir, seguiré".

Lo que dijo Aleix Espargaró en Austin: MotoGP Espargaró no descarta ser probador de Aprilia, aunque su futuro sigue abierto

De cara al fin de semana, el corredor español, que el pasado año logró la pole aquí, se muestra confiado. "Será un buen fin de semana, el pasado año en la salida las KTM nos fulminaron y después tuvimos el problema de la presión de los neumáticos, pero este año creo que va a ser todo mucho mejor", dijo.

Evidentemente, llegar a Europa tras el impecable gran premio de Maverick Viñales, su compañero, en Austin es un estimulo grande. "No tanto estimular, he tenido muchos compañeros a mi lado durante mi carrera y cada año era como una prueba. A mi me da igual, yo hago mi trabajo. Me hace feliz porque Maverick merecía esa victoria y por la gente de su lado del box que son gente que no lo han pasado bien los últimos años. A mi no me cambia".

Acabando el contrato a final de año, Aleix empieza a marcarse fechas para tomar decisiones.

"Creo que las cuatro próximas carreras, Jerez, Le Mans, Mugello y Barcelona, cuatro carreras míticas y tradicionales, serán de tranquilidad en ese sentido, yo no tengo ninguna prisa y Massimo Rivola dijo que Aprilia serían los últimos en decidir, así que no hay prisa, calma y a disfrutar de las cuatro carreras más bonitas del calendario. Al final los resultados son los que te dan la fuerza para tomar decisiones".

Durante este inicio de temporada se ha especulado con muchos pilotos para el puesto de Aleix en Aprilia para 2025, como una subasta. "Creo que es normal y es bueno para Aprilia que buenos pilotos quieran ir a nuestro equipo. Hace unos años nadie quería venir. Quizá he dado a entender que era mi último año, pero yo estoy tranquilo. Si quieres seguir en Aprilia, seguiré, podéis estar tranquilos", dejó claro.

Sin embargo, "dar a entender" que podría no seguir abre la puerta a una retirada justo en su mejor momento como piloto. "Lo he dado a entender porque la sensación que tengo es que no estoy convencido", de seguir o retirarse. "Sabéis que soy una persona sin filtros que dice lo que piensa. Podría haber estado callado, pero no se si voy a continuar, es normal que los demás pilotos y Aprilia se muevan, porque es un equipo oficial y si me voy ahí tiene que ir un piloto top".

"Tengo la sensación de que lo que he hecho está bien, tengo otras inquietudes, el calendario es cada vez más complicado, los fines de semana más estresantes, no lo tengo muy claro".

"Estoy en un momento de mi vida tan feliz que me da igual el año que viene, quiero disfrutar de mi familia, de lo que tengo: una de las mejores motos del mundo, la que siempre he soñado. Quiero disfrutar el momento, no, esto tranquilo, y el ciclismo está descartado absolutamente", dijo cerrando esa carpeta".

"Mi hermano Pol el año pasado, después de la lesión, se agarraba con todo a seguir corriendo, le veía que no estaba bien pero del quería seguir. Y ahora le veo tan feliz que no sabes hasta que punto la balance se inclina para un lado o el otro. Me voy a tomar mi tiempo y a disfrutar del día a día", zanjó Aleix.