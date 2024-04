Viñales: "Hay buenos desafíos en este paddock, pero en Austin hicimos historia"

Maverick Viñales llega en un momento inmejorable al Circuito de Jerez. El piloto español conquistó en Austin su ansiada primera victoria en carrera larga con Aprilia, lo que le convirtió en el primer hombre en ganar con tres fabricantes distintos en la era MotoGP (tras hacerlo con Suzuki y Yamaha).

Así, el de Roses llega muy motivado a la primera cita de casa de 2024, con ganas de continuar este camino de grandes resultados que ya empezó a verse en Portimao, con su triunfo en la sprint. Este jueves, en la rueda de prensa oficial de pilotos, Viñales explicó cómo está viviendo estos días tras su triunfo y qué espera para Jerez.

"Obviamente, repetir el resultado de Austin en Jerez es algo con lo que soñamos", empezó diciendo Maverick. "Sería fantástico, pero tenemos que ser realistas e inteligentes. Obviamente, no todos los fines de semana van a ser como el de Austin. Pero lo importante es estar ahí, luchando todos los días por estar en las primeras posiciones, más que en una carrera. Tratando de tener las mejores prestaciones con nuestra moto".

"Hablando de Jerez, que es un circuito que los pilotos españoles conocemos al dedillo, es un gran reto. Queremos seguir luchando por las primeras posiciones. No he visto ningún punto negativo en este circuito para nuestra moto, así que tenemos que mostrarnos competitivos, y mantener la calma, de que seremos capaces de estar al nivel al que lo dejamos en Austin y Portimao. Después tendremos los tests, así que va a ser un fin de semana de lo más desafiante", siguió.

Posteriormente, a Viñales le preguntaron por su futuro en Aprilia, y por los últimos rumores que colocan a Marc Márquez en la órbita de la casa de Noale. El catalán explicó que no había escuchado este rumor, y que aún es demasiado pronto para pensar en eso, ya que está centrado en seguir creciendo con la firma italiana.

"No había oído este rumor. Escucharlo significa que estamos haciendo un buen trabajo. Yo le veía más en Ducati, pero bueno. Es demasiado pronto como para planteárselo. Creo que cada carrera me va a colocar en mejor posición como para ser capaz de, no buscar algo distinto, sino de mostrarme más fuerte. Tenemos que seguir desarrollándonos a nosotros mismos, tratando de ser fuertes como equipo, y creer que podemos hacer algo más importante, como en Austin".

"Lo último en lo que quiero pensar es en cambiar algo. Solo me concentro en el trabajo. Hay buenos desafíos en este paddock, hay algunos que motivan a todos los pilotos, pero en Austin hicimos historia. Siento algo en mi interior que es maravilloso de cara a Aprilia. Siento esta victoria con muchísima emoción", detalló, reconociendo las oportunidades que ofrece el paddock, pero pensando en Aprilia.

"No tengo prisa [por resolver el futuro]. A lo mejor Massimo Rivola tiene más prisa que yo, pero yo no tengo prisa. Yo quiero esperar, ver lo que hacen otros pilotos. Ahora mismo tengo 29 años, estoy más fuerte que nunca, me siento joven. Y aún me queda mucho tiempo por delante. Lo que quiero es estar aquí, presente y centrado, porque quiero tener las mejores prestaciones carrera a carrera. No quiero pensar en el futuro, sólo disfrutar", continuó de cara a cuál será su destino en MotoGP.

Además, el #12 habló de por qué este fin de semana significa algo más: "Lo especial de Jerez para los pilotos españoles es que es la primera carrera con la afición local, es un gran empujón. Siempre quieres brindar los mejores resultados. Guardo muy buenos recuerdos, aquí gané mi primera carrera de 125cc en el Campeonato de España, y también en Moto3, pero no lo he conseguido en MotoGP, así que es un gran desafío".

Además, sobre Jerez, Viñales analizó cómo la pista puede ser buena para la RS-GP y sus puntos fuertes, con zonas como las curvas 11, 12 y 13: "La forma en la que enfoco el fin de semana es tratar de no perder el máximo donde nos cuesta, y tratar de ganar el máximo donde somos fuertes. En Portimao, en la última curva, o en Austin, en la zona rápida, tenemos esta habilidad y podemos llevar la moto al límite. En este momento, somos un poco más fuertes que nuestros competidores, pero ellos también son fuertes en otras áreas".

"Jorge Martín, por ejemplo, es capaz de hacer súper bien el stop and go, sobre todo en las curvas más lentas. Es algo en lo que siempre me fijo, y trato de mejorar mi estilo en esas curvas. Porque si soy capaz de reducir la distancia en las curvas lentas puedo generar más en las rápidas. Este es mi objetivo de cara a Jerez. Luego la moto va bien en las curvas rápidas, pero la verdad es que ahora va muy rápido en todas las áreas. Pero trato de no perder tiempo en las curvas de 180 grados", dijo.

Por último, alabó el buen trabajo con las escapatorias en comparación al año pasado: "En Jerez han hecho una labor increíble aumentando las zonas de escapatoria, en muchas curvas, donde lo solicitamos el año pasado. Lo han hecho súper rápido, así que eso son grandísimas noticias y nos sentimos mucho más seguros", finalizó.