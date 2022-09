Cargar el reproductor de audio

En Motegi, los encargados de la electrónica de la moto del español se olvidaron de desactivar el modo de ahorro de combustible con el que Aleix Espargaró completó la vuelta de salida desde los garajes. Eso obligó al corredor español a realizar un cambio de moto apresuradamente, y a salir con la segunda unidad, pero desde el pit lane.

Allí perdió todas las opciones que tenía, y que, según dijo después, eran muchas, de recortar parte de los 17 puntos que en esos momentos le separaban de Fabio Quartararo, el líder de la tabla general. Espargaró se marchó de Japón cabreado, pero más por la oportunidad perdida que por el desafortunado episodio con la electrónica de su prototipo.

Cuatro días más tarde, ya en Tailandia, el catalán cree que todavía pasarán muchas cosas antes de que el título quede sentenciado a favor de uno de los cuatro principales candidatos, y él se ve capaz de todo.

“Intentaré recuperar los puntos perdidos aquí porque, a día de hoy, 25 puntos no son tantos. Con el nivel que hay actualmente en MotoGP, en un mal día puedes terminar muy atrás y perder muchos puntos”, declaró el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), convencido de que ese resbalón le hará más fuerte, tanto a él como a la escudería italiana.

“Utilizamos el error que cometimos para repasar todos los protocolos. No fue una cosa tan simple como se pueda pensar. Estos errores pueden suceder, así son las carreras”, añadió el corredor de Aprilia, quien, a pesar de reengancharse al pelotón y de llevar a cabo diversos adelantamientos, cruzó la meta el 16º, quedándose sin puntuar por primera vez este curso.

Sobre Buriram, el #41 considera que la RS-GP ha dado un cambio tan radical en los dos últimos ejercicios, que la sensación que tendrá sobre ella una vez salga a la pista no tendrá nada que ver con sus experiencias anteriores en este mismo escenario.

“No puedo saber si me gusta o no este circuito, porque no me acuerdo. Pero, en 2019 no me gustaba ninguna pista por la moto que tenía”, remachó Espargaró, que cree que la lluvia prevista puede ser otra “oportunidad para que sucedan cosas inesperadas”.