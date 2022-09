Cargar el reproductor de audio

El piloto de KTM es, sin duda, uno de los más fuertes y completos de la actual parrilla de MotoGP, con el claro hándicap de no contar con la mejor moto de la categoría, lo que le impide, regularmente, conseguir los buenos resultados que puedan avalar su nivel de pilotaje.

Brad Binder buscará este fin de semana, en el Gran Premio de Tailandia, ampliar la racha de las últimas carreras, con el cuarto puesto de Aragón y el segundo de Motegi.

"Las últimas han sido carreras muy positivas para nosotros, se nos escapó el podio en Aragón por muy poco y fue decepcionante, porque estuve tercero toda la carrera", recuerda Binder, al que adelantó Aleix Espargaró en el último giro.

"Hicimos una buen salida en Japón, necesite dos o tres vueltas para arreglar un par de cosas y luego ya tuvimos un gran ritmo, no fue tan bueno como me hubiera gustado", aseguró.

"Pero fue fantástico volver al podio, tanto mi equipo como yo lo necesitábamos porque ha sido una temporada muy dura, todos los fines de semana nos quedábamos a las puertas de donde necesitamos estar", en referencia a los podios.

La de Buriram volverá a ser otra carrera complicada y marcada por las condiciones climáticas, que se anuncian para todos los días bajo la lluvia en un circuito que Binder nunca ha pisado con la RC16.

"Este fin de semana veremos qué pasa, es mi primera vez aquí con la MotoGP y eso suena extraño en mi tercer año en la categoría, ya veremos cómo van las cosas. La verdad es que las condiciones son curiosas, por decirlo de algunas manera, el fin de semana pasado me sentí cómodo en mojado, veremos que nos depara este circuito", valoró.

Sin embargo, en su época de Moto2 sí tuvo buenas carreras en este trazado el sudafricano.

"Disfruto mucho de este circuito, me encantan las carreras en estos dobletes y tripletes, en esta gira transoceánica, y tenemos que intentar darlo todo para mantener esta racha positiva, trazar un buen fin de semana desde el principio. Me tengo que dar un poco de tiempo, no cometer errores absurdos e ir mejorando sesión a sesión", manifestó su plan.

KTM introdujo novedades importantes en la moto de Binder (no al resto de pilotos de la marca) en el test de Misano, y aunque sigue siendo, sobre el papel, la peor moto de la parrilla, en condiciones de mojado siempre ha sido una buena máquina.

"Nuestra moto siempre es muy buena en condiciones de mojado, siempre me ha costado más de lo que debería, solo en Portimao y Japón hemos tenido agua este año y en ambas me he podido mostrar competitivo y estar más cerca de la cabeza. Lógicamente, me gusta más un fin de semana completamente en seco, pero ahora es complicado pedir eso".

Al igual que para todos los pilotos, para Binder clasificar bien el sábado cambia absolutamente su forma de afrontar las carreras y los resultados.

"Totalmente, está todo tan apretado en MotoGP que incluso cuando te clasificas para la Q2 pero acabar más allá del 9º se te complica todo, pierdes tres segundos en las primeras vueltas y ya no puedes remontar. Lo que pierdes al principio ya se queda ahí, y aunque tengas un buen ritmo, cuando te distancias de los de delante ya no les puedes cazar. Ahora somos más competitivos, pero debemos lograr ser capaces de estar cómodos rodando en el top6, más que cuando estamos fuera del top 10", zanjo el chico de Potchefstroom.