Cargar el reproductor de audio

A pesar de no poder pelear por subirse al podio, el de Honda se fue de Japón con una sonrisa enorme en su cara y la conciencia tranquila por el trabajo realizado durante el fin de semana, pero, sobre todo, por el nivel de intensidad que pudo aplicarle a su pilotaje durante la carrera.

En uno de los circuitos más exigentes del calendario para el tronco superior del cuerpo, Marc Márquez no solo fue capaz de terminar el cuarto, sino que, además, protagonizó una maniobra de ataque a falta de solo tres vueltas para el final para adelantar a Miguel Oliveira, un indicativo evidente de la salud de su brazo derecho, ese al que ha sometido a cuatro operaciones en los últimos dos años.

Según reconoció, la suspensión anticipada de una de las sesiones de ensayos del viernes, y el impacto que tuvo en la jornada del sábado el temporal que se instaló en Motegi, le echaron una mano al catalán, que pudo rodar sin escatimar esfuerzos. Una semana después, la previsión meteorológica vaticina agua, agua y agua durante la mayor parte de los entrenamientos programados en Buriram.

"En lluvia todo está muy abierto. Correr se vuelve menos exigente físicamente, y las limitaciones de la moto se notan menos", dijo Márquez, que, a pesar de ello, remarcó que no se ve el domingo peleando por el triunfo, como sí hizo en las ediciones de 2018 y 2019, las dos que se han celebrado en este trazado, en las que se encaramó al escalón más alto del podio: "Este año no llegamos aquí como antes; no creo que pueda pelear por el triunfo hasta la última vuelta".

En Japón, el español combinó el uso del basculante de aluminio hecho por Kalex, con el de carbono, de Honda. El primero lo empleó para las sesiones con la pista seca; el segundo, cuando el asfalto se empapó, básicamente, el sábado.

"Aquí lo dividiremos igual que en Motegi. Aún no hemos decidido qué haremos en un futuro. No es la forma ideal de conseguir los mejores resultados, pero sí la mejor para trabajar para 2023”, cerró el de Cervera.