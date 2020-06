Doohan: "Rossi está en forma, ¿por qué iba a dejarlo?"

Hace 21 años, una lesión llevó a Mick Doohan a la jubilación anticipada. Aún no había cumplido los 34 años, acababa de ganar cinco títulos consecutivos y ocupaba el segundo lugar en el campeonato al comienzo de la temporada, pero el destino decidió que su carrera acabaría ahí. Él y Valentino Rossi no coincidieron por poco, ya que el italiano pasó a 500cc al año siguiente, listo para asumir el puesto de gran dominador de la categoría reina.

Ahora, el #46 ha superado por mucho los 34 años y, sin embargo, sigue siendo una de las principales figuras del campeonato. Más de una década después de su último título, sigue posponiendo su retirada, e incluso en el contexto particular de este año 2020 interrumpido por la pandemia de COVID-19, que por el momento le impide juzgar su nivel de competitividad, está decidido a seguir su aventura.

Para Doohan, no hay nada malo en el hecho de que el nueve veces campeón del mundo siga divirtiéndose en la pista, dado que lo hace a un nivel competitivo. "Claramente no muestra signos de que esté listo para dejarlo", dijo el australiano en la web oficial de MotoGP. "Está luchando duro y en la mayoría de los circuitos, no importa en qué posición se haya clasificado, acaba en el podio o cerca de la cabeza, así que está en el lugar correcto en este momento y se lo merece".

A falta de ultimar los detalles de su paso al Petronas Yamaha para la próxima temporada, Rossi no está ni mucho menos retirado. "Si se queda, creo que es bueno para el deporte. Si quiere correr, es genial", continuó Doohan. "Le gusta correr, ¿por qué dejarlo si está en buena forma física y mental? Demuestra a los jóvenes, que tienen 20 menos que él, que claramente puede competir con ellos y ganarlos. Creo que es genial, hay diferentes generaciones de aficionados siguiéndolo. Será triste el día que se retire. Como ha pasado con todos, este deporte continuará, pero nunca lo olvidaremos".

"Si se retira él, la mayoría de la parrilla debería hacerlo también"

Aunque en algunos momentos pareció en un clan contrario al italiano, especialmente cuando dirigía el equipo Repsol Honda durante la polémica temporada 2015, Livio Suppo comparte la opinión de Mick Doohan y su admiración por el veterano piloto. "Le tengo una gran estima, aunque en las redes sociales, especialmente en 2015, me vieran como una especie de anti-Rossi. Cualquiera en mi lugar habría querido trabajar con él en ese momento. Si alguien no aprecia lo que Valentino ha hecho y sigue haciendo, simplemente está loco", aseguró a Motosprint.

"Actualmente Vale está entre los cinco primeros. Si él tiene que retirarse, entonces la mayor parte de la parrilla debería hacerlo", señala Livio Suppo que reconoció, sin embargo, una evolución a la baja para una leyenda con 115 victorias: "Creo que tenemos que dejar ya lo de que debe ganar su décimo título. No creo, objetivamente, que todavía pueda luchar por un mundial".

"Valentino sigue divirtiéndose, sigue siendo competitivo", añadió el ex team manager en una entrevista para Motorsport.com. "Valentino sigue siendo competitivo. El hecho de que continúe divirtiéndose y rindiendo mejor que la mayoría de los otros pilotos justifica, en mi opinión, que siga en activo. Ser competitivo como es él con 41 años es algo realmente difícil".

"Si este año su nivel de competitividad bajara y se encontrara fuera del top 5, para un piloto como él, con su pasado, entonces eso sí que podría ser demasiado. Pero es obvio que piensa que los resultados ya no le interesan, que ahora solo quiere divertirse corriendo. Me resultaría feo si dijera que quiere ganar el décimo título y que va a Petronas para tratar de hacerlo. Me parecería un poco exagerado. Pero si dijera: 'Tengo 42 años, todavía me divierto mucho corriendo y soy lo suficientemente competitivo como para rendir bien', entonces ¿por qué no?"

Con información de Antonio Russo