Binder cree que la victoria de KTM en MotoGP es "cuestión de tiempo"

A pesar de que sigue buscando una victoria en carrera larga, algo que se le resiste desde hace dos años y medio (desde Austria 2021), Brad Binder dijo que confiaba en estar muy cerca de conseguirla tras el pasado GP de Qatar. En la primera cita de la temporada 2024 de MotoGP, el sudafricano acabó segundo, a poco más de un segundo de Pecco Bagnaia. El día anterior, en la sprint, también había terminado segundo, una prueba que ganó dos veces en los primeros compases de 2023.

"El equipo trabajó muy duro con la electrónica", explicó el de Potchefstroom tras el fin de semana de Losail, a pesar de haberse visto perjudicado por un problema en su moto el sábado, con un agarre que describió como inconsistente y un desgaste muy claro en la goma trasera. "Cambiaron un poco la puesta a punto de la moto y todo estaba mucho más bajo control, nunca tuvimos ese gran efecto bomba".

"Hoy [por el domingo] he tenido un poco de esa vibración que parecen tener los demás, sobre todo cuando el neumático ha empezado a desgastarse, es cuando la he tenido más. Ni ayer [sábado] ni durante el resto del fin de semana la había tenido, así que me ha sorprendido un poco", añadió Binder, aunque esta circunstancia no comprometió su rendimiento, ya que logró superar a Jorge Martín por el segundo puesto.

A pesar de esta cuestión, que le gustaría ver solucionada para futuras carreras, Binder se quedó sin palabras a la hora de elogiar el nuevo motor de la KTM. "Sinceramente, estoy realmente impresionado con mi equipo", subrayó cuando la web oficial de MotoGP le preguntó sobre las posibilidades de la casa de Mattighofen de batir a Ducati en este 2024 año. "Tengo al equipo más increíble detrás de mí. Están haciendo un gran trabajo, los chicos trabajaron hasta la 1 de la madrugada para tenerlo todo listo y aportar esa pequeña actualización en cada área, y fue mejor".

"Creo que teniendo gente así detrás de mí, es sólo cuestión de tiempo que demos con la clave", aseguró. Hay que recordar que KTM no gana una carrera larga desde el GP de Tailandia de 2022, en la que fue la segunda victoria del año de Miguel Oliveira. La marca austriaca trató de pelear con los de Borgo Panigale en 2023, pero fue en vano. Para Binder, sin embargo, no hay duda: "Creo que es sólo cuestión de tiempo que volvamos a ganar".

"Creo que es como el año pasado", siguió el africano, comparando el potencial de KTM con el de Ducati. "Estamos súper cerca, pero aún no hemos demostrado que podemos hacerlo. Tengo la sensación de que estoy empujando al 100 por 100 todo el tiempo y que ellos tienen algo más bajo la manga, cuando quieren usarlo. Estoy esperando ese último empujoncito y luego volveremos a intentarlo".

El mensaje está siendo escuchado por KTM, y los progresos realizados durante el GP de Qatar parecen demostrar la capacidad de reacción de los técnicos para optimizar el paquete de este año, que sin duda aún no ha mostrado todo su potencial. El director del equipo, Francesco Guidotti, también considera que los resultados de Binder en Losail tienen un sabor muy especial: "Esta no es una de nuestras mejores pistas, o no lo era, así que terminar segundos aquí dos veces nos da mucha confianza para el futuro", dijo el italiano.