Doohan: "Solo Quartararo podía amenazar a Márquez y ahora es el hombre del momento"

Fabio Quartararo ha liderado el campeonato durante la mayor parte del año y en el GP de Emilia Romagna tendrá la primera oportunidad de ganar el título, dos carreras antes de que termine la temporada 2021.

Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo de 500c, quedó impresionado con el rendimiento del francés desde su debut en MotoGP y su ventaja este año, a pesar de contar con una Yamaha menos potente que la Ducati y del dominio por momentos la moto italiana.

"Ha estado ahí todo el tiempo durante las últimas temporadas", dijo Doohan en el podcast In The Fast Lane. "Está haciendo lo necesario para ganar el campeonato. No está en primera fila todos los fines de semana, pero está ahí o cerca. Eso es suficiente. La Yamaha tiene un buen chasis, sobre todo. No tiene la potencia necesaria, pero marca la diferencia. Era el único que podía amenazar a Márquez cuando estaba al 100%. Creo que es el nuevo hombre del momento, nadie puede estar a su nivel cada fin de semana".

"Cuando las cosas van bien para Quartararo, realmente está solo. Es bastante rápido. Está más o menos solo. Yamaha tiene que encontrar algo de potencia. No entiendo cómo en los 30 años que llevo en el campeonato, parece que siempre les falta rendimiento, como a Suzuki, mientras que los fabricantes llegan y encuentran la potencia".

Quartararo luchó por primera vez por el título el año pasado, pero sus tres victorias fueron sus únicos podios de la temporada. Con una Yamaha menos consistente, el piloto de Niza perdió el rumbo en las últimas carreras y tras trabajar con un psicólogo ha conseguido cambiar su enfoque este año. El Diablo ha sido capaz de salvar puntos importantes en carreras menos favorables, reconociendo que probablemente se habría caído en condiciones similares un año antes.

"Tal vez tuvo un problema de presión, pero quizá se hizo más grande por algunos malos resultados y más presión", analizó Doohan. "Cada uno tiene un enfoque diferente. Está claro que es el que puede ganar, lo sabe y está ganando confianza. Se nota su confianza en la moto".

"Si no gana este año, tendrá un problema, pero de eso tendrá que hablar un psicólogo. El chico tiene talento. Parece que trabaja mucho y eso es una parte importante. No puedes llegar el fin de semana, ponerte el casco y salir a la pista. Estás totalmente inmerso en ese mundo".

El australiano asegura que "nunca ha sentido" ninguna presión que le hiciera perder los nervios, pero cree que "cada persona es un poco diferente" y señala que Quartararo "claramente ha tenido algunas preocupaciones" durante 2020. Comprende que las altas expectativas puestas en un piloto pueden confundirle.

"Tenemos la presión del resultado. Para eso te dan una moto, para que la conduzcas y le des resultados al equipo y a todo el mundo, así que existe esa presión, pero viene sobre todo de la voluntad de ganar y ser el mejor, porque al final todo el mundo corre para divertirse, pero también para ganar. Nadie se dice a sí mismo 'sería bonito terminar tercero hoy'. Necesitas esa determinación y eso viene con la presión que te pones a ti mismo".

"Creo que cada uno tiene una forma diferente de afrontar esa presión y concentración antes de una carrera. En la mañana de la carrera, en los momentos previos a la misma, se intensifica un poco más. Algunos bromean, pero está claro que todo el mundo tiene la misma determinación, o la mitad en la parrilla. La otra mitad está contenta de estar allí".