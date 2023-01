Todos los pilotos que compitieron en MotoGP con una sola fábrica

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2023 de MotoGP será una de las campañas con más cambios de los últimos tiempos. La silly season fue especialmente movida, y en el nuevo curso habrá un total de nueve novedades.

Alex Rins y Joan Mir, afectados por la salida de Suzuki del mundial, recalarán en Honda (el primero en el LCR y el segundo en el equipo oficial). Alex Márquez y Pol Espargaró, antiguos propietarios de esas dos RC213V, emprenden nuevos caminos: el #73 debutará con Ducati en el Gresini, y el #44 vuelve a KTM enrolado en el Tech3 y con Augusto Fernández de compañero. Enea Bastianini será en 2023 piloto oficial de Ducati, ocupando el hueco de Jack Miller, nuevo piloto de KTM, y Miguel Oliveira y Raúl Fernández se mueven al RNF, ahora refundado como estructura satélite de Aprilia.

Sin embargo, y en contraste con esos pilotos que van dando vaivenes entre los diferentes constructores de la clase reina, en Motorsport.com hemos querido fijarnos en aquellos hombres fieles a un solo equipo que desarrollaron toda su carrera en MotoGP al servicio de una misma fábrica.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 6 temporadas en la misma marca

Arrancamos este recopilatorio con un nombre hasta cierto punto inesperado: Takaaki Nakagami. El japonés continúa acumulando temporadas en la clase reina, sin hacer demasiado ruido, y siempre ligado a Honda. Es ya habitual, tal y como se podrá comprobar a lo largo de este artículo, que los nipones muestren una gran lealtad hacia la marca que les da la oportunidad de dar el salto a MotoGP, y por norma general suelen quedarse en sus filas siempre que tengan la oportunidad. En 2023, 'Taka' pasará a tener siete cursos con la marca del ala dorada.

Los otros dos nombres de este grupo forman parte de la armada estadounidense que dominó con mano de hierro las últimas décadas del siglo pasado. Kenny Roberts demostró su debilidad por Yamaha, con quien ya competía en la clase intermedia antes de dar el salto a 500cc. Una vez ahí, continuó con la fábrica de los diapasones cruzados hasta el momento de su retirada. Entre 1978 y 1983 acumuló tres títulos y 22 victorias.

Wayne Rainey siguió un camino similar, y aterrizó en la categoría reina en 1988 con Yamaha. Ganó tres títulos, entre 1990 y 1992, y sumó un subcampeonato en 1989. En 1993 iba caminó de lograr la cuarta corona, pero un duro accidente en Misano lo dejó postrado en una silla de ruedas para el resto de sus días.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 7 temporadas en la misma marca

Franco Uncini fue un hombre de Suzuki toda su carrera en 500cc. El italiano sumó un título en 1982 con los de Hamamatsu, para los que corrió entre 1979 y 1985. Desde entonces ha permanecido ligado al campeonato, y fue delegado de pilotos desde 1992 hasta 2013, año en el que pasó a ser el responsable de seguridad de MotoGP para la FIM.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 8 temporadas en la misma marca

Otro piloto que no probó más faldas que las de Suzuki fue Kevin Schwantz. El particular piloto norteamericano militó en las filas de la fábrica japonesa entre 1988 y 1995. Pese a que era una montura menos competitiva que las todopoderosas Yamaha del momento, el #34 se las arregló para sumar un título en 1993. Además, es el segundo estadounidense más laureado de la historia de la cilindrada, con 25 victorias y 51 podios, solo superado por Eddie Lawson.

El único francés de la lista es Christian Sarron. En su caso, estuvo siempre con Yamaha, aunque su presencia en la clase reina tuvo sus altibajos. Participó en 1979 y 1981, y no volvió hasta 1985. No consiguió el éxito cosechado en las cilindradas intermedias, pero se retiró con una victoria y 17 podios.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 9 temporadas en la misma marca

Los australianos también son hombres leales, y Wayne Gardner es un buen ejemplo. El aussie compitió siempre para Honda en el medio litro. A lo largo de sus nueve cursos, acumuló un título, 18 victorias y 52 podios. En 1992 decidió poner punto final a su trayectoria.

Norick Abe se ganó el reconocimiento de las generaciones más jóvenes por ser uno de los ídolos del entonces debutante Valentino Rossi. El japonés fue uno de los grandes nombres de la parrilla entre 1995 y 2004, periodo en el que participó de forma ininterrumpida a excepción del 2003. Siempre corrió para Yamaha, con quienes logró tres victorias y 17 podios. Un accidente de tráfico acabó con su vida en 2007.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 10 temporadas en la misma marca

Sólo cuatro pilotos han superado la marca simbólica de diez temporadas con el mismo fabricante, todos con Honda. Entre ellos se encuentra Alex Crivillé, primer español campeón del mundo de 500cc. El catalán permaneció con los del ala dorada desde 1992 hasta 2001, con un título, 15 victorias y 51 podios.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 11 temporadas en la misma marca

Uno de los compañeros y rivales más directos de 'Crivi' fue Mick Doohan. El australiano compitió con Honda toda su vida de MotoGP, entre 1989 y 1999. Sumó cinco títulos, y solo las lesiones consiguieron frenar su progresión. Al final, esos golpes fueron los responsables de que tuviese que dejar las carreras, dejando tras de sí un importante legado de 54 victorias y 95 podios.

Marc Márquez presenta una carrera deportiva relativamente paralela a la de Doohan. Imparable en su desembarco en la clase reina, una fuerte lesión (en este caso, en 2020) le obligó a tener que alejarse de los circuitos por un tiempo. De momento, el #93 cuenta con seis títulos de MotoGP en su haber, y parece que su lealtad a Honda es a prueba de balas (aunque él mismo admitió que si la RC213V sigue sin mejorar no tendrá reparos en buscar otros caminos). Tiene contrato con los nipones hasta 2024, para cuando acumulará 13 temporadas con ellos.

Los pilotos más fieles de la historia de MotoGP: 13 temporadas en la misma marca

En lo más alto de la lista no podía estar otro que no fuese Dani Pedrosa. El #26 es sinónimo por antonomasia de Honda, con quienes compitió desde su debut en MotoGP en 2006 hasta su retirada en 2018. Además, el catalán venía de lograr tres coronas en 125cc y 250cc con la misma marca. En la máxima categoría no consiguió nunca la ansiada corona, pero su palmarés incluye tres subcampeonatos, 31 victorias y 112 podios. Una vez retirado, Pedrosa continuó su carrera profesional con KTM, para quienes ejerce como probador.

Los pilotos que desarrollaron su carrera de MotoGP con una sola fábrica

Piloto Fábrica Número de temporadas Takaaki Nakagami Honda 6 (2017-2022) Kenny Roberts Yamaha 6 (1978-1983) Wayne Rainey Yamaha 6 (1988-1993) Franco Unicini Suzuki 7 (1979-1985) Kevin Schwantz Suzuki 8 (1988-1995) Christian Sarron Yamaha 8 (1979, 1981, 1985-1990) Wayne Gardner Honda 9 (1984-1992) Norick Abe Yamaha 9 (1995-2002, 2004) Alex Crivillé Honda 10 (1992-2001) Mick Doohan Honda 11 (1989-1999) Marc Márquez Honda 11 (2013-2022) Dani Pedrosa Honda 13 (2006-2018)

