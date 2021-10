El desalentador panorama de los pilotos que abandonan la Academia de Rossi

En 2019 se produjo una desbandada en la Academia de jóvenes pilotos de Valentino Rossi. Dos de sus principales figuras en Moto2, Nicoló Bulega y Lorenzo Baldassarri, anunciaron que dejarían de formar parte de la VR46 Academy al final de esa temporada. Lo mismo ocurrió con Dennis Foggia en Moto3.

Durante sus años bajo el paraguas de Rossi, Bulega y Foggia se proclamaron campeones del mundo junior en el FIM CEV Repsol. En el caso de Baldassarri, llegó a ganar cinco grandes premios en Moto2 y lideró el campeonato durante varias carreras. Con todo, los tres decidieron dejar la Academy a finales de 2019

Desde entonces, Baldassarri y Bulega no levantan cabeza. El de San Severino Marche empezó 2020 con un podio en Qatar, antes de que estallara la pandemia. A partir de ahí, solo acabó una carrera en el top 5, y en 2021 cambió el equipo Pons –chasis Kalex– por MV Agusta. En la presente campaña solo ha puntuado en dos ocasiones.

Bulega, por su parte, después de no terminar de explotar en Moto3 debido sobre el papel a su 1,81 metros de estatura, dio el salto a Moto2 en 2019 con el VR46. Sin embargo, tras su separación, decidió marcharse al equipo Gresini, donde ha competido las dos últimas campañas y solo ha acabado dos carreras en el top 10.

Hace unas semanas, Ducati anunció que el joven piloto que le ganó el FIM CEV Repsol a Joan Mir en 2015 correrá con ellos en el Mundial de Supersport, donde debutarán en 2022. Se marcha del Mundial con 21 años y dos podios en seis temporadas.

En el caso de Baldassarri, su futuro pinta lejos de MV Agusta. A tres carreras para acabar la temporada se desconoce qué hará en 2022 y no sería de extrañar ninguna opción.

A quien mejor le ha ido de los tres es a Foggia, quien tampoco ha estado exento de líos. El corredor del Leopard ha renovado con el equipo de Christian Lundberg, todo esto después del rifirrafe que mantuvieron esta temporada –cargó contra el equipo por prohibirle a su padre la entrada al box y al camión–. Aún así, actualmente marcha segundo del campeonato con cuatro victorias.

Vida más allá de la VR46 Academy

Baldassarri, Bulega y Foggia no son los únicos pilotos que han dejado de pertenecer a la Academia. Romano Fenati fue expulsado en 2016 por indisciplina. Al año siguiente de salir se proclamó subcampeón del mundo de Moto3, y tras el incidente que protagonizó con Stefano Manzi en Misano en 2018, en 2021 tendrá una segunda oportunidad en Moto2 con Speed Up.

Lorenzo Dalla Porta también tuvo un breve paso por el VR46 en 2016 como sustituto. No obstante, nunca llegó a pertenecer de pleno a la Academy y sin ellos ganó el título de Moto3 en 2019. Aunque en los dos últimos años en Moto2 no ha terminado de explotar –una lesión en el hombro le ha martirizado en 2021–, la próxima temporada podrá seguir intentando demostrar su talento en el Italtrans en un campeonato en el que ya no veremos a Bulega.

