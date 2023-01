MotoGP mostrará en un documental la lucha por el título de 2022

Cargar el reproductor de audio

Los documentales están de moda, y el deporte se ha sabido meter de lleno en el asunto. Cada vez son más las docuseries que muestran con detalle cómo se vive desde dentro un determinado deporte, y el auge de las diferentes plataformas de streaming ayuda a que puedan llegar a nuevos públicos.

El mayor ejemplo es el caso de Drive to Survive, de Netflix, que muestra al dedillo cómo fue la temporada completa de Fórmula 1.

MotoGP quiso hacer algo similar en 2021, y produjo con PrimeVideo la serie MotoGP Unlimited, con un estilo muy similar a la de Drive to Survive.

Ahora, el campeonato gestionado por Dorna plantea un nuevo enfoque, y ha realizado una docuserie que se podrá ver próximamente: There Can Be Only One (solo puede quedar uno).

La serie, producida por la propia categoría, mostrará cómo vivieron los favoritos de la parrilla su lucha por el título del curso 2022.

Así, es de esperar que se pueda conocer cómo fue el día a día en el garaje de nombres como Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró o Enea Bastianini, principales protagonistas de una de las campañas más ajustadas de los últimos tiempos.

Tal y como informó MotoGP en su web oficial, There Can Be Only One contará con un total de cuatro capítulos, y cada uno de ellos abordará una cuarta parte de la temporada, siguiendo un orden cronológico.

El primer episodio estará disponible a partir del próximo 27 de enero, y el último se estrenará el 7 de febrero. De momento, solo se podrá ver en MotoGP VideoPass, la plataforma oficial del campeonato.

En 2022, el título fue finalmente para Pecco Bagnaia, después de una primera mitad de año marcada por los errores. El italiano llegó a estar a 91 puntos de Fabio Quartararo, dominador hasta el parón veraniego, pero las limitaciones de la Yamaha, unido al superlativo rendimiento del #63, terminó por invertir la balanza.

Aleix Espargaró se mantuvo prácticamente todo el curso al acecho, como tercero en discordia, pero la gira asiática no jugó a su favor, y finalmente tuvo que conformarse con la cuarta plaza de la general, cediéndole el tercer puesto a Enea Bastianini.

