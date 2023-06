Cómo Rossi ha ayudado a Morbidelli con la situación de Yamaha

Tras terminar la temporada 2020 como subcampeón del mundo con el Petronas SRT, la situación de Franco Morbidelli en el Mundial de MotoGP se ha complicado enormemente. Desde que cambió al equipo oficial de Yamaha a mediados de 2021, el italiano ha conseguido un cuarto puesto como mejor resultado -que llegó en la carrera al sprint y en la principal del GP de Argentina de este año- y ahora está bajo presión para salvar su asiento de cara a 2024.

Desde Iwata ya han fijado un plazo, hasta que acabe la primera mitad de la presente campaña, para tener su alineación de 2024 totalmente definida. Aunque las opciones para sustituir a Morbidelli son limitadas, se ha vinculado a Jorge Martín, cuyo contrato con Ducati incluye una cláusula por la que puede marcharse si un equipo de fábrica le ofrece un contrato.

La VR46 Academy de Valentino Rossi ha estado trabajando muy duro este año para ayudar a Morbidelli a mejorar su estado de forma, algo que el italiano detalló en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Lo mejor que pueden hacer la Academia, Vale y todos los chicos es darme guerra", dijo Morbidelli. "Realmente creces por las adversidades que encuentras. Cuantas más enfrentas, eres [más] capaz de superarlas, y eres mejor persona, y mejor piloto en este caso. Así, lo que Valentino hace de manera genial es darme batalla en cada entrenamiento. Aunque esté retirado, siempre es muy competitivo con los karts, en el rancho y con las R1. Con todo lo que pilota la competición es tan alta como en las carreras".

"Eso es lo que realmente me mantuvo vivo el año pasado, porque en los momentos difíciles que estaba teniendo, cuando estaba entrenando en el rancho, veía que mi potencial estaba ahí en todo lo que hacíamos. Cuando estaba en casa era como el Franky de siempre, rápido en cualquier situación. Así que eso me mantuvo vivo, pero al mismo tiempo me dije 'Vale, también tengo que mejorar en lo que creo que ya hago bien'", añadió.

"Intenté mejorar las cosas que no sólo son fáciles de ver y entender que puedes hacer mejor, sino también las cosas que creo que ya tenía. Es difícil y es un proceso lento, no es inmediato, pero es la forma de mejorar y es un camino que todavía sigue, y que nunca se parará. Es por lo que ahora siento, cuando voy a la clasificación, que puedo luchar con mi compañero de equipo y que no me jodan por un segundo", dijo para finalizar.

En la misma entrevista, Morbidelli dijo sentir "confianza" por parte de Yamaha sobre su futuro.