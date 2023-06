Augusto Fernández: "Me gustaría irme de vacaciones con la renovación cerrada"

Augusto Fernández se proclamó campeón del mundo de Moto2 el pasado año, un título que trajo como premio su promoción a la clase reina con el equipo GasGas-Tech3 y bajo contrato con KTM, la casa matriz, que le firmó solo un curso después del mal papel en el que habían quedado los ejecutivos austríacos tras 'triturar' a tres debutantes, Iker Lecuona, Remy Gardner y Raúl Fernández, en menos de dos años.

Para evitar un nuevo fracaso, KTM decidió que Augusto firmara solo una temporada, pero sobre todo para dejar la puerta abierta al emergente Pedro Acosta, que este año lucha por el título de Moto2 y que tiene un acuerdo con Mattighofen que le 'garantiza' un asiento en MotoGP en 2024, a riesgo de quedar libre si no se lo ofrecen.

Los jefes de KTM están tratando de convencer a Acosta de lo bueno que sería para él seguir un tercer año en la clase media, a la que llegó en 2022, con solo 18 años. Pero el murciano tiene claro que quiere hacer valer su contrato, y su objetivo es subir a MotoGP en 2024 como campeón del mundo, pero que si no gana el título, la intención es la misma, subir y hacer valer su contrato.

"Mi prioridad es subir a MotoGP con KTM; si no es de naranja, de rojo", le dijo Acosta a Motorsport.com en Jerez, a finales de abril, dejando claro que si no hay sitio en el equipo oficial, donde Brad Binder y Jack Miller están atornillados hasta final de 2024, ya le va bien hacerlo en la escuadra satélite GasGas, cuyo color corporativo es el rojo.

El problema es que en el equipo gestionado por Hervé Poncharal (Tech3), Pol Espargaró tiene contrato hasta final de 2024 y la única moto que queda libre para el próximo curso es la de Augusto Fernández, que además de estar haciendo un debut más que solido en MotoGP, en el pasado Gran Premio de Francia, la carrera de casa para Tech3, acabó cuarto, a solo 6.2 segundos del ganador, Marco Bezzecchi.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Italia, Motorsport.com le preguntó a Augusto sobre el ruido mediático en torno a su posición para la próxima temporada, y si era importante para él tener claro su futuro antes del parón, a final de junio.

"¡Si hombre, claro, eso siempre, cuando antes se sepa, mejor!", exclamó Augusto, que no entra en la disputa por su moto fruto de tener solo un año de compromiso.

"Es parte del juego, siempre he vivido un poco en ese filo de los contratos. Pero yo ahora tengo confianza por el trabajo bien hecho, por decirlo así. Creo que lo estamos haciendo bien y no es que no me preocupe, pero no quiero fijarme ni pararme a pensarlo. Simplemente me concentro en trabajar cada fin de semana, en sacar lo mejor, no solo por ese contrato, que está claro que sí, que es el objetivo, sino también por mi mismo, porque sé que puedo estar en esta categoría y quiero llegar a ganar carreras en MotoGP, pero queda mucho trabajo por delante".

Con tres carreras seguidas ahora, en Italia, Alemania y Países Bajos, antes de un parón de cinco semanas en verano, todo apunta a que antes de final de junio se pueden desencallar muchas opciones.

"Por contrato, en verano tenemos esa fecha límite, a final de verano, pero si es antes mejor. Irse de vacaciones con el contrato renovado siempre es bueno, estaría bien que fuera pronto, me gustaría. Pero es parte del juego", insistió el mallorquín al que su jefe de equipo, Poncharal, defiende a capa y espada, asegurando que "se ha ganado la renovación", una decisión que, sin embargo, deberá tomar KTM.