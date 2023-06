Morbidelli siente "confianza" de Yamaha sobre su futuro en MotoGP

Franco Morbidelli, subcampeón del mundo de MotoGP en 2020, ha sufrido una complicada racha en la categoría reina desde la temporada 2021, cuando se perdió la mayor parte de las carreras por una lesión de rodilla, al mismo tiempo que daba el salto al equipo oficial de Yamaha a mitad de año.

Su estado de forma no mejoró en 2022, cuando los de Iwata empezaron a quedarse rezagados respecto a sus rivales. El italiano sumó sólo 42 puntos y cosechó un séptimo puesto como mejor resultado en el Gran Premio de Indonesia, en mojado.

Morbidelli ha empezado mejor en 2023, con un cuarto puesto en la carrera sprint y en la principal del Gran Premio de Argentina, y está a sólo nueve puntos de su compañero de equipo, Fabio Quartararo, después de cinco pruebas.

Sin embargo, el futuro del piloto de la VR46 Academy en Yamaha más allá de la presente campaña sigue siendo incierto, ya que los rumores apuntan a que Jorge Martín podría vincularse a la marca japonesa. Durante el fin de semana del Gran Premio de las Américas, el jefe de la marca de los tres diapasones, Lin Jarvis, dijo que quería tener lista su alineación de pilotos para 2024 antes de las vacaciones de verano, a finales de junio.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com durante el Gran Premio de Francia del mes pasado, Morbidelli dice que todavía se siente apoyado por Yamaha y mucho más ahora que ha dado un paso adelante desde la primera mitad de 2022.

"Cuando hablo con los japoneses y con los chicos de mi equipo, definitivamente siento que, especialmente después de la última parte de la temporada pasada y de este inicio de año, la confianza está mucho más presente", dijo.

"Pero al mismo tiempo, tengo que seguir adelante, tengo que seguir empujando porque es realmente complicado sobrevivir [en MotoGP], y realmente requiere una gran cantidad de esfuerzo. Así que necesito mantener la energía alta".

Morbidelli también afirma que no está "entrando en pánico" por su situación y que no tiene muchas dudas sobre su futuro en MotoGP.

"No, en absoluto", respondió cuando se le preguntó si sentía que la gente había olvidado sus buenos resultados del pasado.

"Si hubiera seguido como al principio de la temporada pasada, entonces sí. Definitivamente, estaría aquí entrando en pánico y pensando qué voy a hacer. Pero ahora confío mucho en mis medios. Las adversidades que tuve el año pasado me hicieron mejor persona, mejor piloto, mejor atleta y mejor profesional. Eso es lo que quería, intensificar mi juego y dar guerra al tipo que haga los mejores resultados con la moto que tengo", siguió.

"Parece que eso está ocurriendo este año y eso es lo positivo, lo que no me quita la confianza y no me hace sentir inseguro sobre mi futuro, porque sé que la situación es difícil y sé lo centrado y lo bueno que hay que ser para enfrentarse a los demás en esta situación. Así que, hasta que no estás seguro de tu futuro, siempre tienes un poco de duda, pero no tanta", finalizó.