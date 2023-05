Bagnaia: "Parece que hay pilotos que no tienen respeto por otros"

Pecco Bagnaia sumó otro cero este pasado domingo en el Gran Premio de Francia de MotoGP. Y uno que no entraba en el guion después de adoptar su filosofía de tener cabeza tras sus caídas en Termas de Río Hondo y en el Circuito de las Américas. La carrera del vigente campeón del Mundo en el Circuito Bugatti de Le Mans se vio marcada por un incidente con Maverick Viñales, un tipo de acción en la que no suele verse envuelto.

En la primera parte de la carrera, el de Ducat se vio alcanzado por el de Aprilia. Después de que Viñales le superara, Bagnaia tocó al de Roses, quien después, con la moto descontrolada, se llevó al #1 por delante. Tras unos momentos de tensión, en los que los comisarios de pista tuvieron que separarles, los pilotos, más tranquilos, fueron llamados a declarar por Dirección de Carrera, que no tomó ninguna opción al ver que ambos lo consideraron un 'incidente de carrera' propiamente dicho.

Una vez que pasó toda la tensión, el italiano habló y, en los micrófonos de DAZN, reconoció que había quedado algo dolorido por el incidente y, tras dar su punto de vista, hizo una reflexión sobre cómo se corre hoy en día en la categoría reina del mundial.

"Tenemos la suerte de que ahora tenemos tres semanas antes de Mugello, así que me puedo recuperar bien", dijo Bagnaia sobre sus dolores postcarrera. "No tengo nada roto, afortunadamente. No me encuentro muy bien del pie derecho, que está un poco inflamado y me duele, pero parece que no hay fractura, es una buena noticia".

Sobre el incidente, Pecco fue claro: "Hicimos el cambio de dirección en el mismo sitio. Yo hice mi trayectoria, él quiso volver a hacer la suya y nos tocamos. Es algo que puede pasar. Me sabe mal, porque los dos íbamos rápidos. Son carreras y como digo es una circunstancia desafortunada, ninguno de los dos quería".

"Yo estaba esperando mucho para empezar a atacar, porque delante estaban yendo rápidos y no quería ponerme a empujar en la cuarta vuelta, pero tendría que haberlo hecho porque al final me ha pasado esto y termino con cero puntos", continuó.

Fue entonces cuando Bagnaia realizó su crítica sobre la filosofía actual de la parrilla, sin referirse al accidente con Viñales: "No entiendo lo que está pasando, sinceramente. Hay pilotos que están atrás que quieren adelantar a 6 en una vuelta, y eso no es así. Todos aquí estamos al límite. Si yo estoy al límite y tú intentas adelantarme me tocas seguro, y no me refiero a Maverick ahora. Lo puedes evitar, lo puedes gestionar mejor. Y parece que hay pilotos que no tienen respeto por otros", dijo, mostrándose molesto.

"Como dije el sábado, las luchas me gustan cuando son buenas, pero si no hay respeto no me gusta. Si arriesgamos todo, un trabajo como el de este fin de semana no me gusta. Llevamos dos años que en cada carrera es peor", finalizó.