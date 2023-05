Vídeo: Viñales se toca con Bagnaia en Le Mans y acaban en el suelo

Después de unas primeras vueltas en las que reinó la tranquilidad para que nadie se fuera al suelo, todo cambió cuando el numeroso grupo de cabeza vio cómo Pecco Bagnaia y Maverick Viñales se tocaban. Tanto el italiano, que llegaba al Gran Premio de Francia 2023 como líder del campeonato, como el español acabaron en la grava, con ambos muy enfadados.

El de Aprilia perdió el control de su moto, y al tratar de recuperarla, se fue recto y se llevó por delante al de Ducati, provocando un fuerte accidente del que, afortunadamente, salieron ilesos. El vigente campeón del mundo estaba tumbado sobre el suelo, y el catalán fue a recriminarle la acción, a la que respondió con otro empujón.

No obstante, tras el intercambio de palabras, ambos se dieron la mano reconociendo que fue un incidente propio del fragor de la batalla. Eso no era todo, puesto que Luca Marini y Alex Márquez también se vieron obligados a abandonar la carrera debido a que el italiano se cayó y el español no pudo evitarlo.

Además, Marco Bezzecchi aprovechó para meterle la moto por el interior a un Marc Márquez que se beneficiaba de la caída de sus rivales para estar en posiciones de podio. Eso envió al de Cervera por fuera del trazado, pero los comisarios, por el momento, no comentaron nada, aunque sí investigarían la acción entre el compañero del Team V46 y el hermano del octocampeón.

El fin de semana no fue nada afortunado para Joan Mir, que volvió a caerse para sumar un nuevo abandono en la carrera del Gran Premio de Francia, lo mismo que ocurrió con el ganador de la cita en Austin, Alex Rins, que terminó en la grava con su Honda.

El único lado positivo de toda esa locura del domingo en Le Mans fue que nadie resultó herido, y cada piloto que se fue al suelo pudo levantarse por su propio pie para acabar la jornada en su respectivo garaje, aunque con caras largas, como ocurrió con Pecco Bagnaia, que sigue en el liderato del mundial.

