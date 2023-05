Augusto Fernández se gradúa en Le Mans entre la élite de MotoGP

Con los antecedentes de temporadas anteriores, en las que el equipo satélite de KTM, el Tech3, se había convertido en una verdadera trituradora de jóvenes pilotos, la llegada de Augusto Fernández se veía con la lógica reticencia de quien no daba crédito a lo que la casa de Mattighofen había hecho con corredores del talento de Iker Lecuona, Raúl Fernández o el campeón de Moto2 de 2021, Remy Gardner.

Sin embargo, el mallorquín, que este año es el único debutante en la categoría y, por tanto, ya era el 'rookie del año' antes de empezar la temporada, se está ganando a pulso y con todo merecimiento ese título honorífico, y, posiblemente, el de gran revelación de la temporada.

Clasificarse directamente para la Q2 y el cuarto puesto conquistado en Le Mans, además la carrera de casa para su equipo, confirman la graduación del español entre la elite de MotoGP.

"No me imaginaba una carrera así. Mi problema siempre han sido los qualiy y el sábado que hicimos uno bueno y salimos el 12º dije que mi ritmo era un poquito mejor que esa posición. Pero no me imaginaba que tanto, pero sí mejor", valoró el mallorquín.

"He hecho una buen salida. Con el lío que ha habido al principio me he podido enganchar al grupo, he visto que podía estar ahí y he intentado aguantar y, la verdad, muy sorprendido con el resultado. Me he sentido bien, con buen ritmo en 1.32 bajos toda la carrera", añadió.

Pese a ser un debutante, el corredor de GasGas empieza a tomar sus propias decisiones, como en este caso fue la del neumático.

"Elegí el blando delantero para la carrera del domingo, que no era ideal, pero yo me sentía mejor con él. He hecho caso a mis sensaciones pero me he podido defender. Al final del todo he sufrido un poco porque Aleix Espargaró venía fuerte con el duro (delantero)".

Para Augusto, la jornada de ensayos oficiales del 1 de mayo fue importante para dar un paso adelante.

"Está todo tan ajustado que el poder hacer un test -como el de Jerez- y probar pequeñas cosas, tonterías, me dio mucha confianza, constancia, sentir más la moto... Es el primer fin de semana que lo hago todo bien, así que no quiero decirlo con la boca grande. Hay que ver si en Mugello podemos ir igual de bien".

El de Tech3 sufrió una caída el sábado en la sprint y el domingo por la mañana en el Warm Up.

"A carrera he salido ‘cagado’. En el Warm Up, con el neumático de carrera me he caído otra vez y en esas dos curvas he salido a carrera con falta de confianza pero no he tenido tiempo para dormirme porque he salido bien y enseguida me he visto delante y he tenido que espabilarme".

Ha acabado todas las carreras

Uno de los principales éxitos este año de Fernández es que ha terminado todas las carreras de los domingos, las cinco, y siempre mejorando el puesto de salida. En Portugal salía 18º en parrilla y acabó el 13º; en Argentina de 17º a 11º; en Austin de 20º a 10º; en Jerez de 21ª a 13º y en Le Mans de 12º a 4º, logrando pasar por primera vez a Q2.

"Para mí acabar es el principal objetivo, logre puntuar o no. No entiendo aún la moto y hacer 25 vueltas o las que sean en cada circuito es vital, por la información que saco sobre la moto en carrera. En la sprint me equivoqué y aparte de la caída tuve un recto por la aspiración y que tienes que frenar un poco antes, aprendí. Necesito experimentarlo todo, por eso necesito cada vuelta de cada gran premio" argumentó.

"Necesito asentarme en la categoría. Pero saliendo el 21 como salí en Jerez es imposible o muy difícil hacerlo bien. Lo que tengo aún con pinzas es el qualy. Pero el Le Mans ha ido bien. Mi objetivo en Mugello será de nuevo salir en Q2".

"Tenía ganas de venir a MotoGP porque con mi físico en Moto2 sufría mucho. Necesito tiempo para adaptarme a la categoría que es muy difícil y hay muchas cosas diferentes. Hay que ser muy consciente de todo y estar muy concentrado. Tengo que seguir currando y no fliparnos con esto", en referencia a su extraordinario fin de semana en tierras galas.

