Alex Márquez, declarado apto para correr en Barcelona

Alex Márquez ha sido declarado apto por los médicos tras pasar una revisión este domingo por la mañana y podrá tomar parte en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, que se celebra en el Circuit de Barcelona. El corredor ya tomó parte en el warm up de la mañana.

La caída del menor de los hermanos de Cervera (Lleida) se produjo durante el cuarto entrenamiento libre en el Circuit, en una de las curvas rápidas del trazado; una zona a la que se llega a más de 200 kilómetros por hora. Fue en el primer toque de freno que el piloto del LCR perdió el tren delantero perdió el tren delantero de su RC213V, y comenzó a rodar por la grava, dando tumbos.

Una vez logró detenerse permaneció unos segundos de rodillas, antes de que las asistencias le ayudaran a ponerse de pie y a le escoltaran hasta los límites de la pista, donde volvió a sentarse, visiblemente mareado.

El golpe fue tremendo, hasta el extremo de partirse un diente y abrasarse el antebrazo derecho. En la frente también se podían ver las secuelas del impacto.

Tras pasar por el centro médico del circuito, a Alex Márquez se le realizaron una serie de pruebas que descartaron cualquier lesión de importancia. A pesar de ello, los responsables médicos del campeonato estimaron oportuno hacerle otro chequeo este domingo antes de dejarle salir a correr.

“En ese punto no me lo esperaba, la verdad, pero se bloqueó la rueda delantera. Es de esas caídas que te quitan mucha confianza”, resumió Márquez. “Estoy dolorido, con golpes por todos lados. El golpe fue fuerte, y hasta me partí un diente. Tengo contusiones en varios sitios, pero nada roto. Lo que más preocupa es la cabeza”, declaró el español, casi más frustrado por no haber podido tomar parte en la cronometrada, que dolorido por la cantidad de moratones que le salieron.

“Los exámenes descartaron que tuviera nada grave, así que no creo que mañana [por el domingo] vaya a tener ningún problema para correr”, añadió el #73, que, con 11 accidentes en lo que va de curso es, junto a Enea Bastianini y Marco Bezzecchi, quien más veces se ha caído.

“Quiero dar mi 100% para ayudar a Honda, porque no entra en mi cabeza eso de guardarme. Si tengo que venir a las carreras y guardarme algo, me quedo en casa”, zanjó el chico de la escudería de Lucio Cecchinello, que de recibir la luz verde de los doctores, deberá arrancar el último.

