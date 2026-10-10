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Todos los pilotos ganadores de las carreras sprint de la historia de la F1

Mira todos los pilotos que han ganado carreras sprint en la Fórmula 1 y en qué grandes premios, años y circuitos. Y también cómo han cambiado la carreras sprint.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las carreras sprint llegaron a la Fórmula 1 en la temporada 2021 con el objetivo de añadir más espectáculo a algunos fines de semana, dando a los aficionados tres días de sesiones destacadas durante un gran premio: clasificación el viernes, carrera sprint el sábado y carrera principal el domingo (aunque ese formato cambió y ahora es qualy sprint el viernes, carrera sprint y clasificación principal el sábado y carrera principal el domingo).

Ganar la carrera sprint no supone sumar a las estadísticas de los pilotos y equipos una victoria en Fórmula 1, por lo que es un triunfo que queda en una especie de limbo en la historia de los números de la categoría. Sin embargo, aquí queremos destacar a los pilotos que han ido cosechando triunfos al sprint estos años.

Pilotos que han ganado carreras sprint en la Fórmula 1

Crónica de la última carrera sprint:

Tras la última en Singapur, en la temporada de F1 2026 ya se han terminado todas las sprint. Así que hasta el año que viene, no veremos más este formato. Consulta aquí todas las sprint de 2027.

Equipos que han ganado carreras sprint en la Fórmula 1

Todas las carreras sprint en la historia de la F1 y sus ganadores (29 carreras):

Así han ido cambiando las carreras sprint en la historia de la F1

Las carreras sprint en la F1 2021 fueron solo tres, y el piloto que ganaba cosechaba la pole position, logrando la primera posición de salida para la carrera del domingo. Solo sumaban puntos los tres primeros: 3 puntos el ganador, 2 puntos el segundo y 1 punto el tercero.

En 2022, hubo también solo tres carreras de F1 al sprint, y la puntuación cambió a 8 puntos para el ganador, 7 para el segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 punto para el octavo clasificado. Pero desde 2022, la pole position no es para el piloto que gane la carrera sprint, sino para el más rápido en la clasificación el viernes.

En 2023 se subió el número a seis carreras sprint, se mantuvo la puntuación en 8 para el ganador y así sucesivamente hasta el octavo (1 punto) y la pole sigue siendo del más rápido en la clasificación del viernes. Desde 2022 oficialmente la sesión se llama directamente "sprint", no carrera sprint.

En 2024 hubo seis carreras sprint, y se mantuvieron los 8 puntos para el ganador, 7 para el segundo, 5 para el tercero, etc., hasta el octavo. Ese mismo formato está vigente en esta F1 2025. Desde 2024 el orden del fin de semana cambió, ahora hay una FP1 el viernes antes de la clasificación sprint, luego la carrera sprint el sábado antes de la clasificación principal y luego la carrera el domingo.

En 2026 se mantuvieron las seis carreras sprint, pero la Fórmula 1 dará un paso más en 2027, cuando se disputarán un total de 10, una cifra récord desde la introducción de este formato. La gran novedad será el estreno de una carrera sprint en el GP de Mónaco, un circuito donde adelantar es especialmente complicado. Además, Bahrein, Australia, Japón y Abu Dhabi también acogerán por primera vez este formato, mientras que Canadá, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Qatar completarán el calendario de carreras cortas.

Las carreras sprint de la F1 son a 100 kilómetros, por lo que el número de vueltas varía según el circuito, las paradas en boxes no son obligatorias y no hay tampoco obligatoriedad de uso de un neumático concreto. Ni la victoria ni los podios cuentan para las estadísticas, y en las carreras sprint el uso del DRS ahora está permitido después de la primera vuelta.

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