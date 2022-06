El mercado de pilotos llega al punto de ebullición en Montmeló

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Catalunya solo ha arrojado un anuncio oficial, la renovación de Fabio Quartararo por Yamaha hasta final de 2024, pese la semana entre la carrera de Italia y la de Barcelona se había marcado como decisiva y en la que se iban a conocer la mayoría de movimientos del mercado de pilotos.

Sin embargo, pese a que muchas piezas están ya prácticamente colocadas de palabra, habrá que esperar un poco más a las pertinentes confirmaciones oficiales. Aunque eso no quite que los rumores sean muchos y, seguramente, la mayoría acertados.

A día de hoy hay nueve pilotos con contrato ya cerrado para 2023: Marc Márquez (Honda), Brad Binder (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha), Pecco Bagnaia (Ducati) y los dos pilotos de VR46, Marco Bezzecchi y Luca Marini, que ya comenzaron la temporada renovados; a ellos se han unido Aleix Espargaró y Maverick Viñales, confirmados por Aprilia en Mugello, y este pasado viernes Fabio Quartararo, renovado por Yamaha.

Del resto, algunos tienen ya cerrado un acuerdo y otros están negociando su futuro, aunque las piezas del puzzle están, prácticamente encajadas. Jack Miller ha cerrado un acuerdo con KTM para correr el próximo año en la estructura oficial. En principio se quería hacer el anuncio este mismo sábado, pero Ducati, con quien el australiano tiene contrato hasta final de curso, lo ha frenado, retrasando el comunicado, que puede llegar en cualquier momento.

Eso deja a Miguel Oliveira sin la moto naranja y por más que KTM le ofreciera seguir en el satélite Tech3, el portugués se ha movido rápido para alcanzar un acuerdo con Ducati, que le colocará, casi con toda seguridad, en Gresini Racing ocupando la plaza de Enea Bastianini y junto a Fabio Di Giannantonio, aunque también ha hablado con Aprilia, que le pretende para colocarlo en el equipo satélite RNF.

Bastianini es, ahora mismo, el principal candidato para ponerse al manillar de la moto que deja Miller en la formación oficial Ducati, pero Paolo Ciabatti, director deportivo, aseguró este fin de semana que esperarán hasta final de agosto para tomar esa decisión, tratando de ganar tiempo para que llegue un resultado que justifique la elección de Jorge Martín como compañero de Bagnaia, que es el deseo de la marca. En cualquier caso, sea Enea o Jorge quien vaya al oficial, el otro estará el segundo equipo de la casa, el Pramac Racing, donde todo apunta que seguirá, un año más, Johann Zarco.

Otra pieza grande del puzzle es el campeón de 2020, Joan Mir, a quien todo el mundo coloca en Honda para los dos próximos años, una maniobra que se está cocinando a fuego lento pero que tiene todos los visos de acabar cuajando.

Eso dejaría a Pol Espargaró fuera del equipo Repsol y su destino, todo apunta, será volver a KTM, donde ya estuvo cinco años, aunque esta vez en la escudería satélite Tech3, donde seguirá un año más Remy Gardner.

La marcha de Pol abre la puerta a Honda para tomar la difícil decisión de mantener en LCR a Alex Márquez, algo que de momento no se ha concretado y si hace una semanas parecía imposible, ahora ya no lo es tanto. Alex estaría junto a un piloto japonés elegido por la fábrica, que bien puede ser, un año más, Takaaki Nakagami, o subir al joven Ai Ogura, un opción más del gusto de los responsables de HRC en los circuitos y del equipo.

El que, al parecer, no va a seguir en Tech3 es Raúl Fernández, el madrileño ha pedido salir del equipo ya que no se adapta a la moto y en KTM, viendo que la situación no se endereza, podrían acabar cediendo. Si finalmente Raúl queda libre, en Aprilia le esperan con los brazos abiertos para el equipo RNF, aunque en Ducati también están atentos por si pueden hacer un movimiento de última hora.

Otro objetivo de la casa de Noale es Alex Rins, el piloto de Suzuki, que sigue sin dar pistas sobre su futuro. Ahora mismo su opción más clara sería firmar un contrato como piloto de fábrica de Aprilia, corriendo con una moto satélite del RNF, aunque su representante mantiene conversaciones abiertas también con Ducati, que podría valorar su incorporación si, finalmente, Oliveira se decide por Aprilia. Lo que parece claro es que Alex y Miguel serán los que ocuparán, a ver cada uno en qué sitio, la Ducati de Gresini y la Aprilia de Razlan.

Así está el mercado de pilotos 2023:

Yamaha: Fabio Quartararo/Franco Morbidelli

Aprilia: Aleix Espargaró/Maverick Viñales

Ducati: Pecco Bagnaia/Enea Bastianini o Jorge Martín

Honda: Marc Márquez/Joan Mir

KTM: Brad Binder/Jack Miller

VR46-Ducati Luca Marini/Marco Bezzecchi

Pramac-Ducati: Johann Zarco/Jorge Martín o Enea Bastianini

Gresini-Ducati: Fabio Di Giannatonio/Miguel Oliveira o Alex Rins

LCR-Honda: Alex Márquez/Takaaki Nakagami o Ai Ogura

RNF-Aprilia: Alex Rins o Miguel Oliveira/Raúl Fernández

Tech3-KTM: Pol Espargaró/Remy Gardner

*En negrita los pilotos que tienen contrato firmado para 2023