Rins: "Mañana se llevará la victoria el que gestione mejor los neumáticos"

Cargar el reproductor de audio

Alex Rins saldrá séptimo en la parrilla de salida del Gran Premio de Catalunya, una cita en la que el equipo nipón tendrá que dar lo mejor de sí para afrontar unas temperaturas abrasivas. Ante esta situación, el piloto de Suzuki tendrá que elaborar una estrategia que implique una buena gestión de los neumáticos.

"Salimos mejor que en las últimas carreras, así que esto son posiciones que ganamos ya de partida", introdujo Alex Rins tras concluir el sábado. "Tocará salir bien y dar la talla en la salida, pero la verdad que estoy contento con la qualy. Mañana será una carrera de gestión, habrá que gestionar muchísimo las gomas, Aleix [Espargaró] en el FP3 ha dado muchísimas vueltas, muy rápido, en 1:39, pero no sé si al final le aguantará el neumático. Veremos a ver cómo podemos hacer, un poco el objetivo es intentar luchar con ellos, porque creo que tenemos un nivel similar, un ritmo similar. Así que a ver cómo va".

"Creo que la clave para la carrera de mañana es empezar bien, gestionar los neumáticos lo mejor posible. Más o menos estamos cerca en ritmo, compara a Aleix, a Fabio, a Pecco. Así que mañana, se llevará la victoria el que gestione mejor los neumáticos".

El piloto de Suzuki está preparado para comenzar una cita en la que una buena gestión de las gomas puede garantizar un resultado significativo.

"Intentaré cuidar los neumáticos. Si tenemos la posibilidad de liderar e irnos, lo intentaré, seguro, pero será difícil porque a veces quieres liderar y le estás pidiendo demasiado a los neumáticos, así que ya veremos durante la carrera".

"El duro no lo hemos puesto este fin de semana y no me la quiero jugar. Y el trasero, estamos decidiendo todavía entre el medio y el duro. El medio tiene más caída que el duro pero tiene más grip al principio de carrera y el duro tarda un par de vueltas en calentarse, así que no sé qué escogeremos al final".

También puedes leer: MotoGP reduce las opciones de neumáticos para la temporada 2023

Respecto a si cree que liderar durante las últimas siete u ocho vueltas pueden cambiarlo todo, Alex se mostró convencido.

"Creo que sí. El ritmo, creo que en FP3 o FP4, Aleix o Fabio hicieron muchas vueltas en 39. (pregunta y le confirman que fue Aleix en FP3). No sé si con ese ritmo, [Aleix] terminaría la carrera, pero podría ser que empiece a ese ritmo, saque ventaja, pero los de detrás la recorten en las últimas vueltas. Ya veremos, no es fácil".

"Tiene que ser una carrera normal, al final, si conseguimos adelantar al principio de carrera y situarnos quintos, cuartos, yo creo que podemos irnos con los pilotos de delante, así que estoy bastante tranquilo por esto", concluyó.