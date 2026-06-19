MotoGP en DIRECTO: FP1 y Práctica del GP de República Checa en Brno
Sigue en este enlace en vivo y en directo el viernes de MotoGP en Brno, con la FP1 y Práctica del GP de República Checa 2026. Con Live Timing de tiempos y posiciones, comentarios, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Jorge Martín ya ha estado ensayando las Long Lap para el domingo. Recordemos que tendrá que cumplir dos el domingo como sanción tras la caída provocada en Hungría
Marc Márquez se pone en cabeza, con un 1:53.599
Salen a pista ahora juntos Alex Márquez, tras pequeños ajustes en su moto, y Pedro Acosta, ya con la segunda moto
Y así fue la de Diogo Moreira
Así fueron las primeras caídas, y Bezzecchi también se salió, aunque sin ir al suelo
Por cierto, pocos minutos pero ya ¡TRES CAÍDAS! Pedro Acosta, Maverick Viñales y Diogo Moreira se fueron al suelo
Fabio Di Giannantonio era líder pero ahora le ha mejorado Fermín Aldeguer. El italiano se sometió a un intervención quirúrgica en un dedo para tratar la escoriación, o irritación cutánea, que arrastraba desde Catalunya
Así arrancaba la FP1 de MotoGP
¡Y ahí estamos! Empieza el GP de República Checa 2026 de MotoGP
Esto está a punto de arrancar
¡Todo listo! Los pilotos de MotoGP, ya preparándose en sus boxes para salir a pista y arrancar la jornada
El líder del campeonato de Moto2 arranca liderando el fin de semana de Brno en la FP1
Luego, a las 15:00h, tendremos la Práctica de MotoGP en Brno, donde se decidirán las diez primeras plazas de acceso directo a la Q2 de la clasificación del sábado
Tenemos por delante 45 minutos de rodaje libre en pista, y luego 15 minutos de ensayos o prácticas de salida en la recta principal
¡Menos de 15 minutos para arrancar el GP de República Checa de MotoGP!
Vientos de 4 km/h y una humedad del 47% las que tenemos en Brno, con 27ºC de temperatura ambiente y 38ºC de temperatura del asfalto
Perfecta mañana para MotoGP en Brno, con sol, admitimos que calor, y cielos despejados (aún recordamos el viernes lluvioso de 2025)
Por cierto, dos buenas noticias para la FP1: Alex Márquez logró el apto...
Alex Márquez recibe el 'apto' médico para correr la FP1 de MotoGP en Brno
Alex Márquez ha sido declarado 'apto' para disputar los Libres 1 del GP de la República Checa de MotoGP en Brno. Tras el entreno deberá pasar otra revisión para el resto del fin de semana.
y Raúl Fernández, que sufrió el martes noche un episodio de apendicitis aguda, también podrá salir a pista
Raúl Fernández se recupera a tiempo para poder salir al FP1 de este viernes en Brno
El piloto de Trackhouse sufrió un episodio de apendicitis aguda el martes por la noche, y tras hacerse diferentes pruebas y mantener reposo absoluto 24 horas, podrá salir hoy a pista.
La primera sesión de MotoGP será a las 10:45h, cuando se dé inicio el GP de República Checa 2026, con la FP1, primera sesión de entrenamientos, donde los pilotos podrán empezar a adaptarse a sus motos y a la pista para el resto del fin de semana
Ya se ha disputado la FP1 de Moto3 y está disputándose la de Moto2
Tenemos por delante una interesante jornada que en este enlace te narraremos en vivo y en directo, con comentarios, enlaces, publicaciones, imágenes, resultados y más de lo que pase hoy en el GP de República Checa 2026 de MotoGP
¡Buenos días a todos y bienvenidos al directo de MotoGP del viernes en Brno!
Por: Jose Carlos de Celis