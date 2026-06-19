Raúl Fernández: "Tengo suerte de estar en la moto, pero ahora no estoy ni para acabar la sprint"

Esfuerzo titánico el que ha tenido que hacer Raúl Fernández este viernes en Brno para arrancar el GP de la República Checa. El piloto español llegó el miércoles a territorio checo, y pronto empezó a notar unos dolores abdominales que se acabaron identificando como una apendicitis, todo un contratiempo que le obligó a perderse la jornada del jueves con los medios de comunicación.

Por momentos, en su equipo, Trackhouse, no tenían del todo claro que pudiera salir a pista en Brno, por la posibilidad de que le tuvieran que operar. Y eso que el madrileño tiene pendiente, como ha confirmado Aprilia y adelantó Motorsport.com, estar en el test del lunes, con las nuevas motos de 850cc y los neumáticos Pirelli, al manillar de la RS-GP, por más que aún no haya renovado con la escudería satélite de la casa de Noale.

Pero Fernández evitó la operación, se fue encontrando mejor con el paso de las horas, y este viernes pudo disputar las dos sesiones de entrenamientos libres. Y con una altísima nota. El de San Martín de la Vega ya destacó por la mañana, al terminar tercero de la FP1. Pero, por la tarde, cuando todos subieron el nivel y hasta siete corredores rodaron por debajo del récord de la pista en la Práctica, el español logró evitar la Q1, como no pudo hacer Jorge Martín, y se coló directamente en la segunda criba de la cronometrada.

Al término del día, Fernández explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el calvario por el que está pasando: "Para ser sincero, me siento afortunado de estar aquí ahora mismo, porque el miércoles y el jueves estuve en el hospital todo el día para hacerme muchas pruebas. Cuando llegué aquí, el miércoles, empecé a sentirme súper mal del estómago, fui al centro médico y vieron que tenía apendicitis. Enseguida, fui al hospital, estuve como 5 o 6 horas haciéndome algunas pruebas, para ver si tenía que operarme o no, porque me sentía bastante mal".

"Durante todo ese tiempo no comí, no bebí, y además el jueves algunas pruebas no estaban 100% claras, y el jueves tuve que repetir algunas. Tengo suerte de estar aquí, pero no tengo energía, porque cuando llegas al fin de semana de carrera, especialmente el miércoles y el jueves, tienes que hacer un muy buen plan de trabajo, de recuperación, y también con el tema de la comida. Y yo estaba en el hospital y no podía comer, no podía beber, y ahora mismo siento cero energía, cero", siguió.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Raúl solamente tiene una preocupación: ganar energía, porque según sus palabras no está ni para acabar la carrera corta. "Tengo suerte de estar en la moto, pero no tengo nada que decir sobre el día; quiero decir, he hecho tandas de 5 vueltas, intentando sobrevivir. He estado con 5 geles durante el día, para intentar tener un poco de energía. Y más que estar en la Q1 o en la Q2, me siento afortunado de estar en la moto. Creo que tenemos que descansar bien, hacer un buen trabajo con la comida, porque necesitamos intentar tener más energía para mañana, porque ahora mismo no estoy para terminar la sprint, para ser sincero, no tengo energía".

"Tengo apendicitis. La cosa es que, cuando la tienes, es porque hay inflamación, pero cuando tienes que operarte de eso, es porque está localizada. En mi caso, he tenido suerte, porque solo en el 20 por ciento de las personas no está localizada, por alguna razón, no sé por qué. Fui al hospital porque dijeron que tenía una gran inflamación, y tenía un dolor increíble, pero lo bueno es que no estaba localizada, por eso tuve suerte, pero aun así siento un poco de dolor", prosiguió.

"Aun así tengo que tener cuidado con la comida que estoy comiendo, así que estamos en un fin de semana crítico. Estoy decepcionado también, para ser sincero, porque este es un circuito realmente bonito, pero es lo que hay, esto es parte de la vida, no es parte del deporte, puede pasar y necesitamos sobrevivir este fin de semana. Estoy contento con la moto, con mi físico estar en la Q2 es como hacer todos los récords en la pista, estoy aún más contento por eso, pero aun así estoy destrozado", cerró.