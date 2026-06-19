Alex Márquez: "Estoy KO, pero mucho más cerca de lo que esperaba"

Alex Márquez ha vuelto al Mundial de MotoGP, y con buena nota. Tras fracturarse la clavícula y una vértebra cervical en Barcelona, y perderse los grandes premios de Italia y Hungría, el vigente subcampeón del mundo recibió un 'apto' médico provisional para probarse este jueves en Brno. Y su actuación ha sido muy positiva.

Tras disputar los Libres 1, el equipo médico liderado por el doctor Ángel Charte le dio un nuevo visto bueno, para salir a la Práctica. En la sesión de la tarde, fue ganando en velocidad y acabó con el 15º mejor tiempo, a 8 décimas del mejor crono, de Ai Ogura. Tan positivo fue su nivel que el equipo médico le dio el 'apto' definitivo para el resto del fin de semana, aunque el pequeño de los Márquez Alentà tiene claro que no forzará si la seguridad acaba estando en peligro.

"Mañana voy a seguir adelante. Estar encima de una MotoGP es el mejor entrenamiento desde el punto de vista muscular. Es verdad que estoy KO, pero ahora tendremos trabajo en el fisio. Es verdad que no puedo ir todas las vueltas al 100 por 100, tengo que ir gestionando bastante, pero estamos encima de la moto. Y mucho más cerca de lo que esperaba, porque esperaba estar a segundo y medio o dos. Pero al final me he encontrado bien", empezó diciendo el #73 a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, sobre sus sensaciones de la jornada.

"No puedo forzar mucho la moto, pero los tiempos no han salido mal. Y hay que seguir en esta dinámica. Vuelta a vuelta, cómo me encuentre. Si me encuentro bien, a dar gas. Si me encuentro mal, a guardar. Y ya está. Y a escuchar al cuerpo. Si hay un momento en que veo que no tiene sentido seguir, y pongo en peligro mi integridad y la de los demás, diré basta. Pero por el momento me siento bien encima de la moto".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ha sido más difícil físicamente que mentalmente, especialmente. Mentalmente estoy bien. Físicamente, tengo dolores donde imaginaba, como en el cuello. El hombro también está bastante irritado. Pero estoy mucho mejor de lo que esperaba, en cuanto a sensaciones y todo eso, porque en casa estaba peor. Estos últimos días he mejorado bastante. Afronto el fin de semana como un test, como una parte de la recuperación", siguió.

"Para estar al 100 por 100 tengo que estar en la moto. Después de un parón, el cuerpo necesita más tiempo. Pero estar en la moto es muy importante para mí, para darlo todo. Así que estoy bastante contento. Con todo, hay que ir día a día. Mañana me despertaré, destensaré mi cuerpo, haré la FP2. Y luego, la clasificación y la sprint. Sesión tras sesión, veré cómo está mi físico", remachó Alex sobre su estado.

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